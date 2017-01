Primera denuncia social presentada en Twitter por ciberacoso

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

El primero de enero de 2017, en representación propia y de personas afectadas por una red de presuntos ciberacosadores y ciberterroristas, el despacho de Abogados Asociados Bujanda presentó una denuncia social en las oficinas de Twitter en América Latina, donde se establecen también violaciones al Artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de México que prohíbe el antisemitismo.

Aunque esta Constitución aún no entra en vigor, los ciberacosadores, que generalmente operan con seudónimos falsos, también violan flagrantemente el Artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe cualquier forma de discriminación: por raza, profesión, preferencia sexual, religión o cualquier otro motivo.

Todos los afectados coincidimos en que la red de odio tiene como personaje central al médico Alfredo Jalife Rahme Barrios, pero pedimos expresamente que no se nos crea, sino que al ser twitter una empresa cibernética con facturación de varios millones de dólares, utilice sus herramientas tecnológicas para confirmar que efectivamente se trata de mensajes de odio, que no solo afectan su ética sino que, más allá de las redes, hacen apología del delito.

Sin más trámites que identificarnos, recibimos una atención esmerada y cordial del personal de Twitter. Más que esto, mostraron empatía y comprensión a nuestra petición, y aún cuando ya no labora en la empresa el señor Kuribreña, a quien le dirigíamos una copia del escrito, recibieron el documento, nos sellaron de recibido, y se comprometieron a entregarlo a quien ocupa el puesto equivalente.

En mi caso personal el acoso se originó por negarme a entrevistar para la cadena internacional Hispan TV al señor Alfredo Jalife Rahme, precisamente por los antecedentes que tenía a raíz de los insultos que después de su muerte publicó en todos los medios a su alcance, contra la escritora Ikram Antaki.

Jalife buscó entre las columnas en las que yo colaboraba gratuitamente para la publicación Enlace Judío, y al encontrar una en la que mencionaba coincidencias entre Andrés Manuel López Obrador y Jorge Castañeda Gutman en el hartazgo ciudadano por los partidos políticos, primero intentó denostarme ante Hispan TV y al no lograr que me suspendieran la corresponsalía, se puso en contacto con un doctor islámico, de nombre Genaro Ata, a quien le solicitó darle continuidad a la calumnia.

El 27 de diciembre de 2016 el diario La Jornada publicó en su página “11 a” que el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto de Cultura de Chihuahua habían tenido a bien conferirme el premio Carlos Montemayor de Literatura Testimonial, por lo que Jalife reanudó sus insultos contra mi persona en sus páginas de Internet. Ignorando la mecánica del premio, donde se presentan los trabajos con seudónimo, un sujeto identificado como DGante, y quien se manifiesta adorador de la secta en redes de Jalife, sugirió que el premio me había sido otorgado para molestar a su gurú.

Al decidir denunciarlo públicamente, entró en contacto conmigo una mujer, a la que sólo identificaré como Yass, quien me aseguró, y no tengo razones para dudarlo, que Alfredo Jalife la convocó a una reunión a la que asistirían 40 personas. No fue cierto, le aseguró que tenía mucho dinero y que le ofrecía 400 mil pesos por enseñarle los senos. Como se negó, empezaron a clonar sus cuentas en línea y a publicar supuestas conversaciones sexuales bastante obscenas. Jalife, en su versión, le dijo que usaba a sus alumnos en la UNAM para crearle perfiles falsos, pero que si se acostaba con él “paraba la maquinaria”

Por lo anterior, la red de abogados en red de la UNAM, agrupada en Abogados Asociados Bujanda quiere hacer una invitación a todos los afectados en la Ciudad de México para que en caso de que hayan denunciado sin éxito a estos u otros acosadores, sea porque estos vuelven a abrir nuevas cuentas, o no hayan cerrado las anteriores, a que se presenten a las oficinas ubicadas en el edificio de Paseo de la Reforma 115 cuarto piso, donde Twitter les dará una excelente atención.

Esto sin perjuicio de las demandas penales o civiles que decidan emprender. Con gusto les compartimos los datos de nuestra denuncia. Así inicia.

“María Teresa Arnal

Directora General para los

Mercados Hispanos de América Latina,

Es urgente qué Twitter haga uso de su reglamento y sancione a los usuarios que promueven el acoso, la violencia, el feminicidio, el odio hacia un grupo racial o hacía las personas. La libertad de expresión es un Derecho Humano que tiene límites cuando se ataca a terceros con el fin de causar daño.

Tal es el caso del señor Alfredo Jalife Rahme Barrios/ Alfredo Farid Khalife quien utiliza las redes sociales, en especial Twitter para acosar, difamar, amenazar de muerte, denostar, vilipendiar, fomentar la violencia hacia la mujer a través del mal uso de los medios electónicos

El señor Alfredo Jalife Rahme Barrios/ Alfredo Farid Khalife, quien en Twitter tiene como usuario @AlfredoJalifeR_ ya fue suspendido de esta red en dos ocasiones por el uso indebido que realizaba de su cuenta (@AlfredoJalife y xxx). El señor Jalife Barrios dijo que Twitter lo censuraba por ser un defensor del antisemitismo y por su lucha en las tres biosferas.

Sin embargo, pese a la censura el señor Alfredo Jalife Rahme Barrios/ Alfredo Farid Khalife regresó a Twitter por medio de su cuenta @AlfredoJalifeR_ en donde se dedica a realizar un continuo y sistemático acoso. Tal y como ya fue denunciado en sdpnoticias (http://www.sdpnoticias.com/columnas/2012/08/15/jalife-vs-jalife-el-antisemita-de-las-redes-sociales), https://www.google.com.mx/amp/amp.elfinanciero.com.mx/opinion/un-nazi-de-mexico.html,

“…SDP en RSSSDP en YouTubeSDP en G+SDP en TwitterSDP en Facebook

Jalife vs Jalife. El antisemita de las redes sociales

ANEL GUADALUPE MONTERO DÍAZ

@Anelin00

mié 15 de agosto de 2012

Alfredo Jalife es cuatro veces antisemita.

1.- Genéticamente, el odio circula en sus venas, demostrando que este sentimiento tan vil, no se limita a cuestiones de raza, credo o ideología.

2.- Habla el idioma del odio. Utiliza sin pudor, la calumnia y la difamación como materia prima de sus infamias.

3.- Lingüística y religiosamente, es perfectamente capaz de expresar odio hasta en Arameo.

4.- Su cultura se formó a base de páginas de chistes y “expertos” que dan risa.

Los argumentos del odio no resisten un par de preguntas, no se sostienen por sí mismos, pero no se atreva a cuestionarlo, estimado lector, porque cual chismosa de vecindad, apelará hasta a su árbol genealógico para demostrar que usted forma parte de un complot internacional avalado por el mossad para destruirlo (¿?)

Por otra parte, el autoproclamado cada tres segundos semita defensor de la verdad y la justicia, apela a la polisemia del término judío, en un afán por desviar la atención de sus obvias intenciones. “No sé a lo que se refiere”, afirma en una entrevista concedida a Jorge Santa Cruz…”

