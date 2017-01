¡Qué poca madre Pancho!

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Cuando leo y escucho vídeos, declaraciones y opiniones de personajes influyentes que podrían hacer algo por la sociedad, más que sólo nadar de muertito y vivir de la monotonía, la indolencia y la ignorancia rampante de la humanidad, me da vuelco el hígado y reflexiono; somos presas de tanto cabrón ojete que es obvio el porqué no hemos podido evolucionar nuestra humanidad y sociedades hacia algo mejor.

El papa, acaba de declarar que los videntes y adivinadores de cartas son una completa estupidez… no me pesa ni apena aceptar que soy un excelente interprete del Tarot, y seguramente entre mis lectores habrá muchos que lo confirmen, pero ello me siento aludido ante este monopolizador de la esperanza y la fe, dice el ensotanado que quienes nos dedicamos a este “estúpido” acto de “adivinación” ofrecemos esperanza falsa a cambio de dinero, ¿y qué carajo ofrece él?, la salvación eterna, el paraíso, un lugar a la derecha de Dios, el perdón de nuestros pecados, y hasta donde recuerdo el diezmo, la limosna y cualquier misa o acto sacerdotal es cobrado por esos “simples hombres” que intentan seguir los pasos de Yeshúa o Jesús, el cristo resucitado, sin mucho éxito espiritual, pero con bastante beneficio económico.

Y ni mencionar a distinguidos exponentes de la simonía, pederastia y corrupción, como el insigne Norberto Rivera, (Perberto para los no obnubilados) o su desviada eminencia y favorito de Juan Pablo II (otro cabrón afortunadamente muerto), Marcial Maciel Degollado, castrado debería haber sido el hijoeputa, o especímenes como Juan Sandoval Íñiguez u Onésimo Cepeda, padrotillos de la corrupción nacional. Y quien no haya visto o experimentado un curita ojete, abusivo, manipulador o convenenciero alguna vez en su vida, aunque sea una sola, es un hipócrita.

Yo al menos no ando chingando gente, ni pidiendo limosna, ni regañando niños ajenos, mujeres y viejos, ni enderezando tuertos ni agarrando pendejos, no le digo a nadie como llevar su vida marital, íntima, ni como copular, mucho menos con quien, no discrimino si son homosexuales, pobres, menesterosos o miserables, nunca trato mejor a un rico que a un pobre y siempre tiendo la mano a quien puedo ayudar, nunca para que la besen, y sobre todo, no camino por la vida sacándole raja a esperanzas sobre la fe en la resurrección de un Mesías, hijo de Dios, iluminado o iniciado que nació hace 2017 años, y que de ser cierta su existencia estaría nuevamente muerto de un cólico hepático al ver lo que este grupo de mierdas han hecho de sus mensajes a la consciencia humana, de como han acumulado dinero y poder, de como en los templos erigidos a su memoria e ¡idolatría! se trata mejor a un rico que a un pobre, al ver que en las filas cercanas al altar en cada misa se pavonea la frivolidad, la vanidad, el dinero y la inmoralidad, les sacaría otra vez a punta de chingadazos, como se recuerda hizo en el templo con los mercaderes hace 2 milenios. Ya ni explicarle al resucitado lo que han hecho del mundo desde la última vez que puso pies en polvorosa, el como sobre su mensaje se construyó una de las más poderosas, influyentes e hipócritas instituciones financieras que el hombre haya conocido, del porqué la inquisición, la evangelización forzada y otras tantos crímenes.

¿Pretende el papa seguir medrando con la ignorancia y la incapacidad moral de las personas? claro que si, adelante que lo haga, pero que deje sobrevivir a los demás como se nos hinche la regalada y soberana voluntad, que para eso lo mantienen millones de inocentes almas descarriadas al muy cabrón, para ayudar no para estorbar.

De otra manera tendrá que explicar el misterio de la virgen de Fátima y la visones de Lucia, Jacinta y Francisco los niños portugueses, ¡que no se haga pendejo! Y seguramente se verá muy abrumado explicando el porqué las visiones de Isabel Canori Mora, San Gapar del Bufalo, Ana María Taigi, Catalina Labouré y decenas de otros videntes y profetas, cobijados por la iglesia católica y feligresía, son adivinación aceptada y registrada entretanto las interpretaciones y lecturas de un servidor o de otros profanos son estupideces.

Igualmente si a este mercader de la esperanza y la fe cristiana vestido de blanco “impoluto” le incomoda tanto que las buenas personas gasten su dinero en falsos profetas y esperanzas vacuas, que empiece por barrer su casa, que ya no acepte limosnas, diezmos, donativos, regalos, presentes, etc, etc, y que dispense algo de la alucinante fortuna que tienen en las arcas del vaticano para ayudar a la humanidad vulnerada, de cualquier latitud, raza, credo y condición social, dando mayor certeza a la esperanza que profesan.

Que le retire el dinero que tan dispendiosamente gastan los purpurados, arzobispos, obispos y demás fatua fauna eclesiástica. Que sean las arcas del vaticano las que mantengan templos y personal, que dejen de sujetar la vergüenza de su enriquecimiento a cargo de amorales dispensas y perdones.

¿O será que ya le está preocupando a Pancho que la cantidad de golpes de pecho y el sonido de las alcancías a disminuido drásticamente ante la andanada de otras creencias, que igualmente ofrecen paliativos como consuelo al alma inquieta y decepcionada de los hombres y mujeres, pero sin chingar tanto al prójimo, como lo hace la fe católica?

Interesante sería conocer la opinión de Martita Sahagún de Fox y de Angelica Rivera de Peña asiduas consentidas en el vaticano y visitantes VIP.

-Victor Roccas

Comentarios

Comentarios