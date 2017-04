PGR no considera prófuga a Karime Macías, esposa de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril (AlMomentoMX).- Karime Macías, esposa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, no es considerada por la Procuraduría General de la República (PGR) como prófuga de la justicia, destacó el subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera.

Tras participar en la inauguración de la reunión nacional de Evaluación y Coordinación con los Institutos y Fiscalías Electorales con motivo de los Procesos Electorales 2017 y 2018, el funcionario aseguró que en caso de existir una indagatoria contra la esposa del ex mandatario apenas estaría integrándose.

“De existir la indagatoria estuviera integrándose y será el eje rector sobre el cual se podrá generar información a los medios -¿Actualmente no les preocupa que sea prófuga?- seguramente porque no haya está condición jurídica es porque no se le pudiera considerar así”, dijo.

Sin mayores detalles, el subprocurador pidió esperar a que transcurran los tiempos legales para ver qué realizan las autoridades; aunque aseguró que la PGR cumplirá con su cometido en este caso.

Por su parte, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, destacó el trabajo que ha desarrollado la administración del presidente Enrique Peña Nieto en contra de los ex gobernadores que han cometido algún delito, sin importar su afiliación política.

“Hay que subrayar que es esta administración la que han consignado e iniciado carpetas de investigación, averiguaciones previas y procesos penales en contra de gobernadores de un signo político o de otro que han cometido peculado u otros delitos”, apuntó.

