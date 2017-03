Palladium Hotels & Resorts invertirá 21 mdd en México

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo (AlmomentoMX).- Palladium Hotels & Resorts anunció sus planes para invertir 21 millones de dólares en la renovación de sus propiedades Grand Palladium y The Royal Suites by Palladium en República Dominicana, Jamaica y México.

El principal objetivo de esta inversión es garantizar que todos los resorts ofrezcan el mismo nivel experiencia a cada uno de sus huéspedes con una excelente relación calidad-precio.

Con una inversión directa de cinco millones de dólares se busca mejorar la oferta de alimentos y bebidas, lo que implica mayor calidad de carnes y cortes como la angus, considerada una de las mejores carnes del mundo. Además de elevar la calidad y presentación de sus alimentos en los buffets y ofrecer bebidas de mayor calidad en todos los bares incluyendo Absolut, Stolishnaya, Ron Havana, Bombay Sapphire, Courvoisier, Don Julio Blanco y Reposado, así como mejora en los aperitivos del mini bar.

En cuanto al personal, Palladium Hotels & Resorts está aumentando el número de empleados en un 13 por ciento respecto al 2016, lo que sumará 8,243 empleados en las 12 propiedades del Caribe y México, que incluyen el Grand Palladium Resorts & Spa y The Royal Suites by Palladium.

Será el Director de Innovación y Desarrollo de Productos, Bernard Wyss, quien supervisará la calidad y permanencia de los servicios en las propiedades; identificará las tendencias del mercado, analizará los impactos económicos en el negocio y vigilará que los servicios se implementen en cada propiedad. Wyss tiene más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, trabajando con los mejores grupos dentro del concepto All-Inclusive incluyendo Paradisus, Melía Hotel International, RCD Resorts y AMResorts.

Palladium Hotels & Resorts también está invirtiendo en tecnología para sus propiedades, como la mejora de la App Palladium Hotels & Resorts para que sus huéspedes puedan enviar mensajes al Concierge directamente, el aumento de la banda ancha del WiFi, la instalación de nuevos sistemas de sonido envolvente en las piscinas y la modernización del equipo de animación para renovar los shows. Además, se contará con carritos adicionales para llevar a los huéspedes de una propiedad a otra con el objetivo de reducir los tiempos de espera al viajar a cada lobby. También se instalarán nuevas “pool bikes” para hacer ejercicio dentro de la piscina.

“Estamos dedicados a enriquecer las experiencias de nuestros huéspedes de todas las maneras posibles, por lo que estamos invirtiendo en las mejoras de las áreas que más importan: servicios, alimentos, bebidas y tecnología. La satisfacción de los huéspedes en nuestras propiedades mejoradas de Jamaica, Riviera Maya y Punta Cana, se ha disparado después de las renovaciones realizadas, por lo que estamos extendiendo esta inversión en mejoras en todas nuestras propiedades”, dijo Jacques Depaep, Director Comercial de Palladium Hotel Group para Norteamérica.

Grand Palladium Riviera Resort & Spa se convertirá en The Royal Suites Yucatán by Palladium, con una inversión mayor.

La compañía también anunció que convertirá el Grand Palladium Riviera Resort & Spa en Riviera Maya, México; en una extensión de The Royal Suites Yucatán by Palladium, con el objetivo de expandir las ofertas exclusivas para adultos del complejo. Esta transformación se completará en varias fases a partir del 1 de junio de 2017 y durante el otoño.

La conversión del Grand Palladium Riviera Resort & Spa a The Royal Suites Yucatán by Palladium brindará una experiencia personalizada, íntima y única para adultos, en un entorno más pequeño con acceso a restaurantes exclusivos. El actual lobby del Grand Palladium Riviera Resort & Spa se convertirá en el nuevo lobby del The Royal Suites Yucatán. Durante este periodo, todos los servicios del hotel estarán disponibles en los lobbies contiguos: Grand Palladium White Sand, Colonial y Kantenah.

La propiedad renovada y exclusiva para adultos contará con un total de 454 habitaciones con servicios y amenidades de primera calidad, 108 de ellas con piscina, una experiencia completamente nueva con un Club de Playa solo para adultos, cuatro exclusivos restaurantes temáticos a la carta, un restaurante cabaret a la carta que será el anfitrión de diferentes espectáculos y una nueva piscina infinity. Los huéspedes que se alojen en los otros resorts ubicados dentro del complejo de la Riviera Maya, no se verán afectados por la construcción.

Esta inversión adicional se realiza después de las grandes reformas y mejoras en los establecimientos Palladium Hotels & Resorts en Jamaica, Riviera Maya y Punta Cana en 2016. Los 21 millones de dólares se invertirán en cinco resorts Grand Palladium en México, tres en República Dominicana y dos en Jamaica.

Grand Palladium Punta Cana Resort y Spa con renovaciones adicionales.

En el Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa se realizará una inversión adicional para mejorar la propiedad a finales del 2017. El restaurante brasileño Rodizio reemplazará al actual Bar Hemingway en el Grand Palladium Bávaro Resort & Spa, y en el restaurante Sumptuori se ampliará con la instalación de más mesas de teppanyaki. También se agregará una nueva área que se dedicará al concepto popular de nikkei, que es una fusión de cocinas japonesas y peruanas. Además, el interior del restaurante El Behique se renovará con nuevos diseños.

En el Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, el lobby y algunas habitaciones serán renovadas con diseños caribeños. Un nuevo Club de Playa se añadirá a la zona de adultos de The Royal Suites Turquesa, el cual fue inspirado en el exitoso concepto de Club de Playa de Ibiza.

