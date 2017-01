Ordena Trump iniciar construcción del muro

WASHINGTON, 25 de enero (AlmomentoMX).- Previo al arribo de la delegación mexicana, encabezada por los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, para iniciar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Presidente estadunidense, Donald Trump, anunció que este día dará a conocer sus órdenes ejecutivas para la construcción del muro fronterizo con nuestra nación.

De acuerdo a medios locales norteamericanos, el mandatario de Estados Unidos también analiza los planes para impedir que los refugiados sirios ingresen a la Unión Americana.

Trump, anunció que este miércoles 25 de enero será un gran día sobre la Seguridad Nacional e insistió que entre otras cosas van a construir el muro fronterizo, el cual en campaña dijo que México lo iba a pagar.

Desde su cuenta de Twitter, el mandatario republicano escribió sobre el día de mañana cuando inicien las negociaciones del TLCAN entre México y Estados Unidos:

“Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!”.

La construcción del muro será a través de fondos federales; con ello cumple su promesa de campaña política de levantar un muro fronterizo con México, mismo que buscará que sufrague su país vecino del Sur.

Con base en información de los medios, Trump firmará las órdenes ejecutivas durante una ceremonia en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo nuevo titular, el general retirado John Kelly, fue confirmado por el Senado el viernes pasado.

Trump invitó a la ceremonia a familiares de personas asesinadas por indocumentados, lo que augura que también podría tomar algún tipo de medida respecto a las deportaciones de criminales, disposición que también prometió.

La agencia Reuters adelantó que Trump firmaría órdenes ejecutivas que limitarán la inmigración desde Siria y otros seis países de Oriente Medio y África, según varios colaboradores del Congreso y expertos en el tema informados sobre la materia.

Además de Siria, las órdenes de Trump limitarían temporalmente el acceso a Estados Unidos para la mayoría de los refugiados. Otra orden impedirá que se emitan visas a las personas provenientes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, dijeron colaboradores y expertos, que pidieron no ser identificados.

Las restricciones a los refugiados posiblemente incluirán una prohibición de varios meses a que se admitan personas de todos los países hasta que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional puedan volver más riguroso el proceso de investigación de antecedentes.

Stephen Legomsky, exconsejero jefe de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el gobierno del expresidente Barack Obama, dijo que el presidente tiene la autoridad para limitar la admisión de refugiados y la emisión de visas a países específicos si se determina que es del interés del público.

Durante la campaña, Trump propuso una prohibición temporal al ingreso de musulmanes a Estados Unidos, una medida que dijo que protegería a los estadounidenses de ataques de yihadistas. Muchos partidarios de Trump criticaron la decisión de Obama de aumentar el número de refugiados sirios admitidos en el país por temor a que quienes huyen de la guerra civil ejecuten ataques.

Desde entonces, tanto Trump como su nominado a fiscal general, el senador Jeff Sessions, han dicho que se concentrarán en restringir el ingreso de inmigrantes que podrían representar una amenaza, en lugar de prohibir la llegada de personas que siguen una religión específica.

Otras medidas podrían incluir el ordenar a todas las agencias que completen su trabajo en un sistema de identificación biométrica para los no ciudadanos que entran y salen de Estados Unidos y perseguir a los inmigrantes que reciben beneficios del Gobierno de manera fraudulenta, según colaboradores del Congreso y expertos en inmigración.

