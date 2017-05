Orange Is The New Black revela tráiler de la temporada 5

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo (AlMomentoMX).- La prisión de Litchfield están a punto de la rebelión, o al menos eso parece en el nuevo tráiler de la quinta temporada de Orange Is the New Black.

En el adelanto de la nueva temporada de la serie creada por Jenji Kohan, las prisioneras piden que se respeten sus derechos luego de la fuerte represión y abuso de fuerza que se vive dentro de la prisión.

En el tráiler se ve cómo todas las prisioneras se organizan y se preparan para dar un “mensaje unido” y enviarlo al exterior, mientras piden a las autoridades que se haga justicia por los hechos ocurridos en el final de temporada.

Taylor Schilling encabeza el reparto de esta comedia con tintes de drama. Junto a ella se encuentran actrices como Uzo Aduba, ganadora de un premio Emmy por esta serie, Kate Mulgrew, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Taryn Manning o Laverne Cox, entre otros muchos.

La serie regresará a Netflix este 9 de junio. Mientras, puedes prepararte para la rebelión con el tráiler:

AM.MX/dsc

Comentarios

