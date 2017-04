O’Brien y Kimmel parodian el escándalo de United Airlines

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril (AlMomentoMX).- El nuevo escándalo de United Airlines, provocado por la difusión de un video en el que policías sacan arrastrando a una persona que se negaba a bajar de un vuelo sobrevendido, se convirtió en material para parodias.

Una de estas parodias la realizó el cómico estadunidense Jimmy Kimmel, quien en su programa realizó un falsó comercial, similar a los que suelen hacer las aerolíneas, donde utiliza imágenes del accidente, e inicia con una azafata diciendo: “Nosotros somos United Airlines”.

Posteriormente dice: “Usted hace lo que decimos, cuando decimos y no tendrá problema. ¿Capiche? Si decimos que vuele, vuele. Si no, muy jodido. Danos un problema y vamos a arrastrarle el trasero por el avión. Y si se resiste, vamos a golpearle tan mal, que va a usar su propia cara como un dispositivo de flotación. United Airlines: Jódete”.

Antes de trasmitir el “comercial honesto”, Kimmel dijo que no podía entender lo que pasó en el vuelo de United Airlines.

“Es algo que no entiendo. He estado en cientos de juegos en estadios con 50 mil asientos y nunca venden el mismo asiento dos veces, pero de alguna manera (United) Airlines no puede manejarlo”, comentó.

Por su parte, Conan O’Brien, quien hace unas semanas hizo un especial desde México en apoyo al país tras el discurso de Donald Trump, realizó también una parodia del tema.

En este caso, el estudio de su programa había un asiento vacío y necesitaba ser llenado. Cuenta que preguntaron por voluntarios en la calle, pero nadie dijo que sí. La solución fue arrastrar a un hombre y obligarlo a ver el programa.

“Necesito ese asiento ocupado ahora mismo”, dijo mientras dos personas con uniformes de seguridad arrastraron a un hombre por el set, lo llevaron al asiento vacío y lo obligaron a sentarse.

En tanto, las acciones de United Airlines, una de las mayores aerolíneas de Estados Unidos, caían 3.13 por ciento hasta las 11:15 am y llegaron a ceder hasta 6.3 por ciento al inicio de la jornada en Wall Street.

El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. En varios videos publicados en redes sociales por pasajeros del avión que viajaría a Kentucky se ve cómo los guardias arrastran a un hombre.

El problema fue la sobreventa de boletos (overbooking) en un vuelo de Chicago a Lousiville, por lo que la compañía decidió desalojar del avión a cuatro de los viajeros para acomodar a miembros de la tripulación, pero uno de los pasajeros, un médico asiático, ofreció resistencia y fue desalojado a la fuerza.

Este hecho ha causado que muchos pasajeros estén llamando a un boicot contra United Airlines, luego de que también hace unas semanas la aerolínea se vio involucrada en otro incidente al no permitir abordar a dos adolescentes por vestir leggings.

