Nueva versión de La Bella y la bestia será más compleja

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2017 (AlmomentoMx) .- Faltan menos de dos semanas para el estreno de la nueva versión de La Bella y la Bestia, y los comentarios al respecto no han cesado.

Emma Watson, protagonista de la cinta, ha sido criticada por ser considerada contradictoria al mantener una postura pública feminista y al mismo tiempo, encarnar a ua princesa.

A eso, el director William Condon respondió que Bella no es una princesa, pues ella misma dice que no quiere serlo. El personaje al que da vida Watson, es más profundo que el que se diera a conocer en la película de dibujos animados.

“Para empezar, ella no es una princesa. Ella lo dice claramente. Pero de todos modos no lo entiendo. El personaje siempre está hablando de que no tiene interés en ser considerada una belleza o en llamar la atención por ninguna de sus características físicas. Y la gente que reaccionó de esa manera no tiene interés en ver eso”. Mencionó.

La cinta también fue critica por el supuesto síndrome de estocolmo que sufre la protagonista, al enamorarse de su captor.

“Más que eso, siempre ha habido una especie de carga a propósito de que esta es una mujer que se enamora de una persona que la hace prisionera. El síndrome de Estocolmo, y eso es algo de lo que hemos hablado muy claramente”. Dijo Condon.

Recientemente, la película fue clasificada para mayores de edad en Rusia por escenas entre personajes homosexuales.

