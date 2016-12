Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

DIARIO DE ANTHONY

Son como las 9 de la mañana y… ya llevo casi dos días o más sin humectarme las fosas nasales y, y tampoco me he tomado NADA, ya sabes, para la alergia, para respirar. Y decirte cómo me siento, no voy a hacerlo.

¡He encontrado mi diario, esta libreta en la que ahora mismo te escribo! Estaba allí, entre las cosas de aquella profesora y… Mierda. He estado escribiendo un cuento llamado “Nochebuena sin cena”, y no creo poder terminarlo antes para mandarlo a INDICE POLITICO. Ya no quiero teclear,,, ahora me duele aquí detrás de mi puta cadera y… ¡pero está bien, es sólo parte del proceso!

Ayer he ido a venderle otro de “mis libros” al profesor, ya sabes, y hoy, ¡gracias al dinero de la venta es que he podido comprar la puta carne, cerdo, para la comida! ¡Mi madre ya no tiene dinero…! Pero está bien. ¡Por toda la mierda de los políticos que roban peor que yo, y quienes están sanos…! Ya no me importa nada, ni siquiera pasar hambre o penurias, lo único que sí me importa es seguir curándome y…

El cuento trata de un niño, que no tiene padre, porque él murió en la guerra, y entonces cuando él alcanza tener 13 años, su mamá y él empiezan a pasar hambre, porque todo el dinero que tenían ahorrado ¡se les ha gastado!

Madre e hijo viven en una casa vieja… pronto será NAVIDAD y ellos no tendrán cena de nochebuena, ¡porque no tienen el puto dinero para comprar ni un cacahuate! No he terminado el cuento, pero creo que ya se me ha ocurrido el final, y es un final muy de cuento, ¡muy de fantasía!

¡Mierda! Debí de haberme tomado una loratadina, para dilatar mis fosas nasales. Por suerte, aquí tengo en mi bolsa mi iliadin, y ya me puse un poco. ¡A la mierda con la puta cena de nochebuena, a la mierda con la comida! Todo lo que yo quiero es ser LIBRE.

¿Nochebuena sin cena? ¡Me importa un puto carajo!

SMART ANTHONY

Diciembre/22/2016

