No tengo negocios con Rusia ni conflicto de interés: Trump

WASHINGTON, 11 de enero (AlmomentoMX).- Rusia podría tener información comprometedora sobre la vida privada y financiera del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, según un informe citado por varios medios locales y que, según estos, está en manos de las agencias estadounidenses de inteligencia.

Tras la publicación del informe por parte del portal BuzzFeed News y de diversos artículos en medios como la CNN, el The Washington Post o el The New York Times, Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que se trata de una “noticia falsa” producto de una “total caza de brujas política”.

Los directores de las principales agencias de inteligencia supuestamente presentaron este informe tanto a Trump como al todavía presidente, Barack Obama, en sendas reuniones celebradas la semana pasada para abordar la supuesta injerencia rusa en los comicios presidenciales del pasado 8 de noviembre.

Rusia niega tener información comprometedora de Trump

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov indicó que esta situación “es un intento de dañar las relaciones bilaterales”

La información de que Rusia tiene datos comprometedores del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, “es un intento de dañar las relaciones bilaterales”, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En respuesta a la pregunta de un periodista, Peskov sostuvo que no existe información en poder de los servicios secretos sobre Trump, es una “falsedad” dirigida a proseguir con la “caza de Brujas”, añadió.

Según Peskov, la información es “un bulo total” y “un disparate”. Esta se puede comparar con el presunto intento de Rusia de influir en las elecciones estadounidenses y “en inglés esto se llama “pulp fiction” (literatura barata)”, afirmó Peskov.

“Lo triste del asunto es que, de verdad, hay personas que acentúan esta histeria y sudan sangre para apoyar este estado de ‘caza de brujas’”, se lamentó Peskov, agregando que así es como calificó Donald Trump “esta nueva falsedad”.

Peskov manifestó que el Kremlin no participó en la elaboración de expedientes comprometedores sobre nadie y en cambio, se centró en la construcción de relaciones con los socios exteriores de Rusia.

El martes por la noche, Trump desestimó los informes de que Rusia tenía información comprometedora sobre él. “Falsa noticias – Una total caza de brujas política!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Documentos clasificados presentados por los servicios de inteligencia estadunidenses al presidente Barack Obama y al mandatario electo Donald Trump revelarían que Rusia tendría información comprometedora sobre el nuevo jefe de Estado.

Según un reporte de la cadena CNN, estas acusaciones están incluidas en una sinopsis de dos páginas que fue agregada al reporte de inteligencia sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones del 8 de noviembre.

De acuerdo con diversos diarios o noticieros, entre otros el New York Times y la CNN, este documento habla de un constante tráfico de contactos e información entre el equipo de campaña de Trump e intermediarios del gobierno de Vladímir Putin.

Aunque no se dio a conocer el contenido de las acusaciones, el material fue recopilado por un exagente de inteligencia británico cuya información previa ha sido considerada creíble por agencias de espionaje estadounidenses.

No tengo negocios con Rusia, no tengo prestaciones con Rusia, lo certifico, afirmó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump a medios de comunicación quienes le preguntaron sobre el hackeo del país euroasíatico al sistema electoral estadounidense.

También aseveró que el es el único presidente que tiene la oportunidad de dirigir a un país como a su empresa, sin embargo externó que el pueblo de Estados Unidos no quiere que un político tenga un negocio y que por lo tanto acatará la exigencia para evitar conflicto de interés.

” Le pasaré el control completo de mis negocios a mis hijos para evitar el conflicto de interés”, exclamó.

