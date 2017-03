“No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo”: Emma Watson

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de marzo (AlMomentoMX).- Emma Watson tiene claro que sus fotos para la portada de la revista Vanity Fair no tienen nada que ver con el feminismo, ni a favor ni en contra.

La actriz, de 26 años, ha recibido duras críticas después de que la revista publicara las imágenes del reportaje del número de marzo, donde la intérprete, conocida por su lucha por la igualdad de género, aparece con el torso semidesnudo.

“El feminismo es acerca de darles oportunidad a las mujeres. El feminismo no es un palo para golpear a otras mujeres. Es acerca de la libertad, la liberación. Es acerca de la igualdad”, explicó la actriz.

“Realmente no sé qué tienen que ver mis pechos con el feminismo. Es muy confuso. Estoy confundida. Mucha gente está confundida”, expresó.

Watson aparece en una de las imágenes del reportaje con una falda y una especie de bolero compuesto por cordones tejidos en croché. Las fotografías fueron tomadas por el famoso retratista de moda Tim Walker, quien ha impregnado el reportaje de su característico estilo fantasioso e irreal.

“Hicimos muchas cosas locas durante la sesión de fotos, pero me sentí increíblemente artística, tan creativamente involucrada y comprometida con Tim… Estoy muy emocionada con lo bonitas e interesantes que son las fotografías”, dijo la nueva protagonista de La Bella y la Bestia.

La actriz es conocida por su labor a favor de las mujeres en el proyecto HeForShe, creado por ONU Mujeres y que reivindica los derechos de las mujeres, la igualdad de género y promueve cambios sociales.

En el reportaje para Vanity Fair, la británica habla sobre su carrera y su mediática vida: “He estado haciendo esto desde que tenía 10 u 11 años. Y a veces he pensado que no valía para ello porque soy demasiado seria. Pero según me he ido haciendo mayor me he dado cuenta de que todas esas batallas, las más grandes y las más pequeñas, forman parte de quien soy”.

