Narcotráfico en México se alimenta de armas y dinero que proviene de EU: Peña a Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero (AlmomentoMX).- Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República y de la Presidencia de la República, señaló que no existe ninguna grabación de la conversación que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto y el magnate Donald Trump.

En entrevista con Jaoquín López Dóriga, Sánchez señaló: “se han dicho muchas falsedades. Se dijo que durante la conversación sostenida con Trump, estuvo presente el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada. Segundo, se dijo que el Dr. Videgaray había sostenido en Tapachula una reunión secreta con gente de la Casa Blanca, cuando todos vimos al canciller en Los Pinos en una reunión con los integrantes de la Conago. No se trata de filtraciones, sino también de información deliberadamente falsa, de información falsa con alguna intención. Nosotros tenemos la obligación de poner en claro lo que ocurrió y lo que no ocurrió”.

Señaló que en su calidad como vocero del gobierno federal y de la Presidencia de la República, nunca fue consultado por Dolia Estévez para verificar dicha información.

Sobre la segunda versión de la llamada, por parte de la agencia AP, donde se hablaba sobre el Ejército mexicano, señaló que Peña Nieto externo a Donald Trump que la capacidad de los grupos de narcotraficantes en el país está siendo alimentada por la introducción ilegal de armas y dinero de Estados Unidos.

Respecto a la tercera filtración obtenida por CNN, Sánchez señaló que CNN sí se comunicó a mi oficina para verificar la autenticidad de la información.

Confirmó que en la conversación entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump no se habló de ninguna amenaza o intromisión.

“En la conversación se habló de fortalecer la relación en ambos rubros (…) eso es lo más importante”, señaló.

Refirió que no cree que exista una grabación sobre la conversación sostenida entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto.

“Yo no he tenido acceso a alguna grabación o transcripción (de la conversación) y no creo que exista alguna, pues se trató de una conversación entre dos Jefes de Estado”, señaló.

“Era una conversación privada que merece tener todos los cuidados del mundo. Deben de saber que todos los que quieran una conversación privada, pueden tenerla”.

A la pregunta sobre si Presidencia tendría la grabación de la conversación, señaló que “no, no hay”. Con información de Radio Fórmula

AM.MX/fm

