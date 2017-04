Nadal vence a Ramos y gana abierto de Montecarlo por décima vez

MÓNACO, 23 de abril, (AlMomentoMX).- El español Rafael Nadal conquistó por décima vez el Masters 1000 de Montecarlo y se convirtió en el tenista con más títulos sobre tierra batida tras exhibirse este domingo frente a su compatriota Albert Ramos en dos sets 6-1 y 6-3. Con 50 trofeos sobre arcilla, el mallorquín, de 30 años, superó al argentino Guillermo Vilas.

En Barcelona, Nadal buscará la semana próxima también coronarse una vez más al igual que en el Roland Garros, que se celebrará entre el 28 de mayo y el 11 de junio.

Al día siguiente de su duelo frente al belga David Goffin (6-3, 6-1), empañado por un error arbitral, el manacorí se mostró intratable sobre la pista, haciendo que el suspense por repetir una final española interesante, como la de Nadal contra David Ferrer en 2011, desapareciera.

El exnúmero 1 del mundo, séptimo actualmente, dejó sin opciones al triunfo a Ramos, quien disputaba su primera final en Masters 1000.

