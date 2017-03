Nadal juega su partido 1000 ATP en Crandon Park

Foto: AFP

MIAMI, ESTADOS UNIDOS, 26 de marzo, (AlMomentoMX).- El tenista español Rafael Nadal se convirtió el día de ayer en el décimo primer tenista en disputar 1.000 partidos ATP y lo hizo con el mejor porcentaje de victorias de todos ellos: 822 triunfos, contando el que sumó contra Philipp Kohlschreiber (0-6, 6-2, 6-3) en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

“Mil partidos dan para mucho y, por suerte, de muchos no me acuerdo”, declaró Nadal ante los medios a modo de broma, previo al partido en Crandon Park. Y a punto estuvo de caer éste entre los que conviene olvidar con el tiempo. El actual número 7 de la clasificación ATP se encontró con un Kohlschreiber crecido y muy certero, que no dejaba sin restar ningún saque y encontraba todas las líneas que quería buscar. Un rival que jugando a un tenis de cara o cruz acabó sumando un hito a su propia carrera: firmarle un 6-0 a Nadal. En 1000 partidos, sólo le ha pasado 14 veces.

El alemán pasó por caja en las tres bolas de rotura que tuvo en el primer set, sumando por el camino 8 golpes que errores no forzados. Un resultado contundente para una estrategia frágil, con poco en la reserva; Nadal tardó en posicionarse, pero acabó llegando. El público aún no había digerido ese inesperado 0-6, cuando vio levantarse en la segunda manga un Nadal más reconocible, quien se sobrepuso con actitud en el segundo acto y arrolló con decisión en el tercero, mientras la confianza firme de Kohlschreiber se iba derrumbando.

Así empezó el español perdiendo sus primeros juegos al servicio; tardó más de media hora en sumar su primer juego pero llegó a encadenar seis seguidos. Tres para abrochar el segundo set y otros tres para dejar encarrilado el tercero.

Nadal es el cuarto tenista español que alcanza los 1.000 partidos en esta era, el segundo en ATP tras David Ferrer. Su próximo rival será el francés Nicolas Mahut, número 55 del mundo.

