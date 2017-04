MSL ‘tienta’ a “Chicharito” Hernández con millonaria oferta

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril (AlMomentoMx).- Javier “Chicharito” Hernández es pretendido por Los Ángeles Football Club, el nuevo equipo de la Major League Soccer (MLS), el cual pagaría al delantero mexicano 10 millones de dólares al año.

De acuerdo a medios de comunicación de Estados Unidos, las pláticas entre “Chicharito” y el equipo están “muy avanzadas” y el contrato rompería récords en el futbol estadunidense.

Se maneja una cifra de 10 millones de dólares por temporada para CH14, que lo convertiría en el futbolista mejor pagado en la historia de la MLS, superando en un 30 por ciento al poseedor de la marca, el brasileño Kaká, que juega con el Orlando City.

Los Angeles Football Club es la escuadra que entrará a la liga estadunidense en 2018 y entre sus propietarios destacan el ex basquetbolista Magic Johnson, la ex futbolista Mia Hamm, el ex beisbolista Nomar Garciaparra y el comediante Will Ferrell.

