Militares reprimen con gas lacrimógeno marcha opositora en Caracas: 42 heridos

CARACAS, VENEZUELA, 5 de abril (AlmomentoMX).- Un saldo de 42 heridos, uno de ellos de bala, decenas afectados por gases lacrimógenos y 13 detenidos dejó ayer la represión que aplicaron en Caracas elementos de la Policía Nacional Bolivariana apoyados por militares de la Guardia Nacional enviados por el presidente venezolano Nicolás Maduro, contra contingentes que exigían al régimen y al Tribunal Supremo devolver las facultades totales al Parlamento, elecciones presidenciales ya y libertad de todos los presos políticos, reportaron medios internacionales.

De acuerdo con La Crónica, las fuentes, enfrentamientos detonaron cuando miles de opositores intentaban llegar hasta la sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, pero fueron contenidos por la policía y efectivos de la Guardia Nacional.

Con tanquetas, camiones lanza agua y gases lacrimógenos, los efectivos de seguridad trataban de impedir el avance de la marcha, mientras grupos de chavistas lanzaban piedras desde edificios del lugar.

Los manifestantes, con banderas de Venezuela, tapándose la cara y con el torso descubierto, devolvían las piedras. De acuerdo con denuncias de diputados de oposición, durante los enfrentamientos hubo disparos de armas de fuego, mismos que no vinieron de las fuerzas de seguridad sino de chavistas, según señala información del periódico argentino Clarín.

Fue Ramón Muchacho, el alcalde del municipio oriental de Chacao, quien reportó que un joven manifestante resulto herido de bala en una pierna durante el enfrentamiento.

“Un herido por arma de fuego, de 39 años, una joven con traumatismo en diferentes partes del cuerpo que fue atropellada por la Guardia Nacional, 8 personas fracturadas y más de 32 heridos con contusiones y suturas”, dijo Borges en rueda de prensa, horas después de finalizada la manifestación.

Asimismo, el diputado opositor José Olivares y Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente Leopoldo López, denunciaron que grupos armados afines al gobierno de Nicolás Maduro dispararon contra los participantes en la manifestación. “Colectivos de Nicolás Maduro nos disparan”, aseguró Olivares en Twitter. “Tuvimos que tirarnos al piso”, señaló también Tintori.

Por otra parte, entre los afectados por el gas pimienta con que las fuerzas de seguridad rociaron a los manifestantes figuraban referentes de la oposición, como la ex legisladora María Corina Machado, el ex presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y el ex presidenciable Henrique Capriles, entre otros.

El asambleísta Richard Blanco, afectado por los gases acabó en “terapia intensiva” por efecto de estas sustancias, informó su partido.

AM.MX/fm

The post Militares reprimen con gas lacrimógeno marcha opositora en Caracas: 42 heridos appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios