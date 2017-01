Miley Cyrus se burla de cristianos y la Biblia

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero (AlmomentoMX).- La artista de pop Miley Cyrus atacó hace poco a los cristianos conservadores por creer en “cuentos de hadas”, como la historia del arca de Noé y argumentó que los que sostienen una definición clásico del matrimonio, no se les debe aceptar llevar a cabo leyes dentro de los USA.

En una reciente entrevista con la revista Paper, Cyrus tiene relación a sí misma como la“persona que menos juzga”.

Sin embargo, la revista apunta que más allá de que se ella se crio en un lugar de vida católico y fue mencionada en una iglesia Bautista del Sur, la artista “mantiene un enorme desprecio hacia los legisladores fundamentalistas que se manifiestan contra esta clase de cambios progresivos, de la red social LGBT.”

“Esa gente no debe estar haciendo nuestras leyes,” ha dicho Cyrus de los cristianos que sostienen una perspectiva clásica del matrimonio.

También dialogó acerca de la gente que creían que el Arca de Noé era real: “Eso es una colosal disparidad.” Y agregó: “Ya hemos superado ese cuento de hadas, como además hemos superado al maldito Santa Claus y el hada de los dientes.”

La ex estrella del Disney Channel además criticó las críticas reglas de sus padres, a los cuales calificó de “conservadores de asco”.

Cyrus mostró que ella ve su identidad de género como una “fluida,” y añadió: “Estoy verdaderamente dispuesta para toda relación que sea consentida y que no implique un animal y que sea más grande de edad. Todo lo que sea legal, estoy dispuesta. Bueno, estoy dispuesta con algún adulto — cualquier persona que sea más grande de 18 años que a amarme,” ha dicho. “No me identifico con ser caballero o dama, y no tengo que tener a mi pareja identificándose como caballero o dama.”

Un creciente movimiento está llamando a la aceptación y a la legalización de la poligamia. El número de estadounidenses que admiten el poliamor (“muchos amores”, así sea en matrimonio o no) se ha duplicado en los años anteriores. Según con un nuevo ensayo de Gallup, el 63 por ciento en EE.UU. en este momento admiten a las parejas del mismo sexo, por arriba de un 40 por ciento en el 2001. Sesenta y un por ciento se sienten prácticos con la iniciativa de tener hijos fuera del matrimonio, un incremento de 16 por ciento desde 2001. Sesenta y ocho por ciento ve el sexo prematrimonial como moralmente aceptable, comparando con 53 por ciento en 2001.

Hace menos de diez años, Cyrus fue considerada una modelo a continuar para las adolescentes. Cuando era adolescente, la estrella de “Hannah Montana” se negó a vestir sin modestia, diciendo a la revista People, “Me agrada verme como lo que las chicas les encantaría contemplar, y que sus mamás y papás comenten, ‘Oye, eso es espectacular. Eso es diferente, ”Ella además llevaba un anillo de pureza, lo que indicaba su deber de entrenar la abstinencia hasta el matrimonio.

En 2007, Cyrus se refirió a su iglesia como su “mayor fuente de fortaleza” y citó Efesios 6:10-11 como su pasaje preferido de la Biblia, el cual dice: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”.

AM.MX/fm

