Mi corazón se rompió cuando vi a mi padre vestido de mujer: Kendall Jenner

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril (AlMomentoMX).- Kendall Jenner siempre apoyó a su padre, Bruce Jenner, para convertirse en Caitlyn Jenner; sin embargo, aseguró que no fue fácil para ella verlo por primera vez vestido de mujer.

“Mi corazón se rompió. Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. A esa hora era la única que podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos”, contó la modelo en entrevista con la revista Harper’s Bazaar.

Kendall recordó que durante su adolescencia, en compañía de sus hermanas, sospechaba de la situación de su padre ya que veían esmaltes de uñas y pelucas.

“Encontrábamos pequeñas cosas y pensábamos que eso no era normal. Por un momento creímos que mi padre engañaba a mi madre y después pensamos que eso no podría ser real”, explicó.

En la entrevista, la joven del clan Kardashian narró cómo fue el proceso para aceptar la idea de que su padre se convirtió en mujer.

“Cuando nos dijo que Caitlyn sería verdadera, me enfrenté a meses muy emocionales. Si hablaba del tema, lloraba. Es un sentimiento de luto… obvio que la persona sigue allí, pero físicamente la estás perdiendo”, comentó.

“Era mi padre, el hombre con el que crecí, el hombre que me crió. Después empiezas a darte cuenta que la persona sigue viva y que está allí. Qué sigue siendo una bendición y asombroso. Me di cuenta que debía de estar agradecida porque seguía teniendo a mi padre y de pronto ya todo comenzó a parecer normal”, señaló.

Kendall también confesó que ella no se siente tan Kardashian. “De pequeña yo era como un chico. Tuve una época en la que solo llevaba ropa de niño. Siempre estaba con los chicos, me relaciono mejor con ellos. Siempre he sido la diferente”, dijo.

“Soy una chica y me gusta ser una chica, pero nunca me lo he tomado tan en serio como mis hermanas. Creo que lo he heredado de mi padre. Soy más Jenner que Kardashian”, aseveró a la revista.

