México vence a Islandia en partido amistoso

LAS VEGAS, NEVADA, 9 de febrero (AlmomentoMX).- En un partido sin grandes emociones, la selección mexicana midió fuerzas ante el cuadro europeo en Estados Unidos, en el arranque de un año lleno de competiciones para el equipo que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio.

Alan Pulido conectó un remate tras la asistencia de Gio Dos Santos al minuto 20 y así lograr el único gol con el que la selección mexicana venció a su similar de Islandia en partido amistoso celebrado en Las Vegas, Nevada.

El cuadro mexicano no logró ampliar su ventaja y dejó ir algunas oportunidades para marcar el segundo tanto, además que el árbitro no marcó un penal a favor del cuadro tricolor, sin embargo, el equipo europeo no puso en peligro en ningún momento el arco mexicano.

Será el primer partido de México en Estados Unidos en 2017, año en el que tiene en su agenda eliminatoria mundialista, Copa Confederaciones de Rusia 2017 y Copa de Oro, además de otros amistosos, precisamente en Estados Unidos.

Para hacer frente a Islandia, el colombiano Juan Carlos Osorio formó una selección con 22 jugadores de la liga mexicana además de Giovani Dos Santos, del LA Galaxy de la MLS estadounidense.

El estratega llamó al veterano defensa Rafael Márquez, del Atlas, líder del equipo, y al delantero Alan Pulido, del Guadalajara.

Ante la futura actividad con el Tricolor, Osorio debe empezar a probar jugadores para integrar dos selecciones a medio año que competirán en la Copa Confederaciones y en la Copa de Oro, ya que por reglamento no puede utilizar a los mismos jugadores en ambos torneos.

Islandia será una buena prueba para los jugadores mexicanos, ya que de este grupo saldrán los que jueguen la Copa Oro.

En su más reciente torneo internacional, la Copa América Centenario, México perdió por 0-7 ante Chile y fue eliminado en cuartos de final, la misma instancia a la que de manera sorpresiva avanzó Islandia en la Eurocopa de Francia 2016, torneo en el que fue la sensación aunque al final fue eliminada por la selección francesa.

En la eliminatoria mundialista, México se ubica segundo en el hexagonal final de la Concacaf con cuatro puntos luego de dos partidos, a dos unidades del líder Costa Rica, y su último duelo fue un empate como visitante 0-0 ante Panamá el 15 de noviembre.

Islandia, con siete puntos, es tercero del Grupo I detrás de Croacia (10 puntos) y Ucrania (8) tras cuatro encuentros. En su último partido internacional, Islandia cayó por 0-1 ante Chile el 15 de enero en la final de la Copa China.

México e Islandia cumplirán su tercer enfrentamiento tras los de 2003 y 2010, que terminaron en empate sin goles.

