México, el pozo de corrupción impune más grande del mundo

Enrique Peña Nieto es el ignorante más corrupto que se haya sentado en la silla presidencial mexicana. Sin duda. Y además el mayor demagogo y simulador de teleprompter que hemos conocido. Es la tapadera favorita de los negocios petroleros, financieros, mercantiles y gubernamentales, al gu$to de propios y extraños.

Esa mezcla de corrupción, ignorancia y demagogia es comentada en todos los medios de comunicación de todo el mundo que se respeten. Recientemente, la celebración del septuagésimo noveno aniversario de la Expropiación Petrolera lo pilló navegando en esa miasma que es el manto de los toluquitas en el poder.

El marco de la Expropiación, única medida digna en ocho décadas del sistema político, los rotativos y canales más influyentes revelan indignidades mexicanas que nos llenan de vergüenza. En todo el mundo tratan de explicarse cuestiones elementales que aquí pretenden ocultar con artimañas y pantomimas.

Marcelo Oderbrecht se reunió con EPN y luego dio la dádiva

En un sainete internacional se ha convertido el hecho de que el llamado Buitre de la carretera, Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, dicen, vaya a buscar a Brasil las pistas de los fraudes internacionales de la compañía Odebrecht, cuando todos sabemos que un principio elemental de derecho es que los delitos se juzgan bajo las leyes del lugar donde fueron cometidos.

Y está comprobado, asumido y declarado ante una corte estadounidense que, después de entrevistarse con Enrique Peña Nieto, los representantes de Odebrecht dieron un moche de 10.5 millones de dólares a Miguel Tame, distribuido entre Peñita, Videgaray y Lozoya, para efectos de facilitarle la adjudicación de contratos petroleros en México.

El propietario de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht, dueño de la mayor constructora de América Latina, está juzgado, sentenciado y recluido por una condena de 19 años de prisión en su país , igual que se persigue en Perú, Argentina, Colombia y Brasil a muchos gobernantes latinoamericanos que fueron tocados por sus mágicos sobornos, mientras en México, envían al procurador, primo del senador 129 Humberto Castillejos Cervantes a Brasil para enterarse cómo le hicieron para descubrirlo.

‎Al mismo tiempo, se dan a conocer en los mismos rotativos las ligas de los toluquitas con Techint, la “empresa petrolera” argentina que está en el ojo del huracán de las corruptelas continentales, pero a la que aquí en México se le premia con tratos especiales, contratos a modo, y cómodos moche$ a todos los miembros de la casta dorada de Atracomulco.

El burro habla de orejas: nos dice ignorantes por no comprenderlo

Simultáneamente, también, huyendo de las preguntas de la prensa especializada y de los reporteros de la fuente que traen los pelos de la burra en la mano, Peñita se lleva a Ciudad del Carmen a toda la pandilla cívica y militar para celebrar el día de la Expropiación, entre las porras de los adictos a Romero Deschamps, rindiendo honores a la Marina complicitada en los bisnes. Se oculta la quiebra de Pemex, así como su más triste desempeño en los tiempos que corren.

Aprovecha Peñita, lejos del mundanal ruido de la prensa crítica, para fustigar, teleprompter a modo, a los que denuestan la fallida reforma energética, a los que siempre nos hemos opuesto a las subastas petroleras y geográficas que ejecuta en complicidad con salinistas, zedillistas y testaferros de las empresas extranjeras ‎.

El burro habla de orejas. Nos llama ignorantes, por no comprender estos actos de vendepatrias. Nos exige que justifiquemos los gasolinazos y los atracos a la economía popular que ha provocado la violación constitucional de rematar al país a pedazos. Celebra la Expropiación Petrolera armando un sainete internacional de vergüenza y oprobio sin límites.

59 filiales de Pemex en paraísos fiscales; no nos rinden cuentas

En vez de que el glorioso 18 de marzo en nuestras calendas, se revise exhaustivamente ante la opinión pública lo que verdaderamente está pasando en ese foco infeccioso en que han convertido a Pemex, pagamos el pato los que todavía creemos en las armas nacionalistas para resguardar el patrimonio de todos los mexicanos.

‎Utiliza a González Anaya, el maligno director de “la empresa productiva del Estado”, Pemex, para que dé a conocer los artilugios administrativos del recorte y las estadísticas, para comprobar que el negocio petrolero alcanza algunos numeritos negros, mientras el despojo mayor se consuma, a espaldas de la gente, su propietaria auténtica.

‎Tratan de ocultar lo que los influyentes rotativos internacionales y las revistas especializadas sobre corrupción en México, señalan como una de las mayores traiciones a la confianza ciudadana: la existencia en paraísos fiscales del exterior, de una estructura paralela de 59 empresas “privadas” que esconden y lavan todos los entrambuliques cometidos con nuestro dinero.

‎El reporte de la Securities Exchange Commission, SEC, señala que las “filiales” petroleras que han sido constituidas en paraísos fiscales extranjeros, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, hasta Enrique Peña Nieto, operan recursos públicos entre medio billón y un billón doscientos mil millones de pesos… ¡la misma cantidad que pidieron prestada a principios de año para completar los cochupos presupuestales. ¡Ni pa’ donde hacerse!

Pemex Finance, Ltd., en Islas Caimán, para robar a los mexicanos

Entre las filiales de Pemex, indica el Reporte de la estadunidense SEC, que no forman parte de la estructura gubernamental, destacan las sociedades unimembres, como el Grupo PMI y el Grupo Mex Gas, a los que se identifica como fantasmas u offshore‎, esto es que sólo se rigen por la legislación a modo de los países donde se encuentran registradas.

Entre las empresas fantasmas hay diez que operan en territorios fiscalmente laxos: Países Bajos, Suiza, Irlanda, Bahamas, y el estado Delaware, en Estados Unidos. “En la lista la petrolera mexicana omite anexar a su vehículo financiero Pemex Finance, Ltd, constituido y operado en Islas Caimán, que sería la empresa “privada” número 60 .

‎Explica la Revista Contralínea, bajo la batuta del experimentado periodista mexicano Miguel Badillo, que los datos revelados por Pemex ante la comisión de valores de Estados Unidos son mucho más detallados que los entregados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: en sus estados financieros y ante el Congreso de la Unión no reveló la existencia de la mayoría de esas empresas, cuya existencia se pasa a la Constitución por el arco del triunfo.

Petróleos Mexicanos, socia de Schlumberger, de Shell y de españoles

Que Pemex incluye l astillero español Hijos de J Barreras y Compañía Mexicana de Exploraciones –en sociedad con la trasnacional Schlumberger– pero excluye a Deer Park Refining Ltd –socia de Shell– y Agronitrogenados, que es cien por ciento propiedad nuestra desde el año 2015. Para eso sirvió la reestructuración corporativa de Pemex: para esconder la bolita, como le hace cualquier merolico.

Excluidas de rendir cuentas, a salvo de las responsabilidades públicas, a contrapelo constitucional, violando las elementales normas anticorrupción, las subsidiarias de Pemex en el extranjero realizan todas las adquisiciones y comercializan los hidrocarburos por montos anuales entre medio billón y un billón doscientos mil millones de pesos al año.

‎Habilitados y designados por la tolucopachucracia, hombrecitos con mucho curriculum y poca biografía, se encargan de dirigir los corporativos y las empresas offshore que dan al traste con todos los empeños de los mexicanos por salir del hoyo en que nos encontramos. Mientras, los de Atracomulco se roban hasta las veladoras.

La mamilona Fiscalía Anticorrupción quedará en manos de Hallivis

El sainete internacional tiene en México su justa réplica, su prolongación infausta: los recomendados de Humberto Castillejos Cervantes, el mismo que empina a Emilio Gamboa Patrón y a César Camacho en las cámaras de senadores y diputados, el mismo que controla todos los aparatos de justicia civil, penal, administrativa y electoral, han sido pillados en flagrancia.

Postulados para ser ungidos al frente de la mamilona Fiscalía Anticorrupción, los primeros ahijaditos del nefasto Castillejos Cervantes no pasaron la primera prueba: plagiaron las ponencias que los iban a acreditar como expertos en la materia.‎ Ni la burla perdonan.

Pero “el bueno”, el protegido del consejero jurídico de la Presidencia, Manuel Hallivis Pelayo, ya está listo para entrarle al quite, para cubrir la espalda a los raterazos de este sexenio.

México ya no sólo es la casa del jabonero, donde el que no cae resbala. Es el pozo de corrupción impune más grande del mundo. Hasta ahí nos han llevado las ambiciones desmedidas y las provocaciones públicas de los toluquitas, que ya exigen inmediato castigo. Se han pasado de la raya.

‎¿O usted qué hubiera hecho?, pregunta el que se cree jefe de la banda, el tal Peñita, escondido en la guarida de Los Pinos.

Índice Flamígero: Desde 2005, año en el que Enrique Peña Nieto tomó posesión del cargo de gobernador del Estado de México, la proverbial corrupción mexiquense alcanzó niveles de excelsitud. Denunciar un secuestro, por ejemplo, ante la ahora llamada Fiscalía de esa entidad equivale a darse un tiro en el pie. Autoridades ministeriales locales, policías estatales, toooodos están involucrados. Y lo peor es que, dicen, su actuación criminal no sólo está avalada “por el gobernador Eruviel (Ávila)”, sino que lo hacen por órdenes de él. Gane quien gane la elección –seguramente el PRI, por el despliegue de recursos económicos repartidos entre los potenciales votantes– del próximo mes de junio, las cosas seguirán igual o empeorarán aún más. Sé de lo que le hablo. Lo acabo de sufrir en mi familia. + + + Dos colaboraciones, dos, de don Rubén Mújica Vélez: 1) Bajo el título “La Burrita Aquimichú o la Chimoltrufia”, escribe el colaborador del Índice: “Carolina Monroy del Mazo (¿no le suena?) voceó en Oaxaca: ‘Al PRI no le preocupa Obrador’… pero, de inmediato adoptó una pose filosófica: ‘como sociedad y no únicamente como militante del PRI, deberíamos estar seriamente preocupados por un personaje como Andrés Manuel López Obrador…’ ¡Ayyyyy, ojalá le vendieran un pilón de talento!” 2) Titulada “A los peñistas les hace falta urgentemente ¡un dipcionario!: Muuuuuuuy talentoso el nuevo embajador de México en EUA, Gerónimo Gutiérrez! Declaró: ‘la relación bilateral de México con Estados Unidos está en un momento crítico, pero no en crisis’. Barajo amigo, dijo Ruperto mi cuate: ‘¿Si estos son los sabihondos embajadores, que nos dejan a nosotros los pelaos?’ La verdad, don Paco, ¡organice una colecta nacional para cómprales un saco de neuronas a estos tarugos!” Lo haremos, don Rubén. Lo haremos. + + + Don Alfredo Álvarez Barrón comenta hoy la mala nueva de que “el toro Caporal, de la ganadería Piedras Negras, propinó severa cornada ano-rectal al torero zacatecano Toño Romero…” Y, sarcástico, El Poeta del Nopal dispone:

Quedó el bravo Caporal

a dos pasos del indulto

cuando le aplicó, de bulto,

¡un hábil tacto rectal!

www.indicepolitico.net / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

