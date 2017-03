México pierde ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo (AlmomentoMX).- El pitcher mexicano todavía no encuentra una explicación por lo ocurrido la noche del jueves ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

De poco sirvieron sus lanzamientos a más de 95 millas por hora y los nombramientos como uno de los mejores cerradores de todas las Grandes Ligas. Tras la derrota del equipo mexicano en su primer encuentro del Clásico Mundial ante Italia, Roberto Osuna, el cerrador estrella de los Azulejos de Toronto, se dijo apenado por lo ocurrido en su salida a la lomita en la última entrada e incluso aseguró que vivió la peor noche de su carrera.

“Es difícil porque estamos en México y la gente está esperando que demos lo mejor, no sé qué hacer, voy a platicar con mi papá, analizar lo que pasó. Para mí, México es todo y hasta ahorita pienso que esta es la peor noche de toda mi carrera”.

Consternado por los tres hits y las cinco carreras que permitió en la novena entrada, Osuna agregó que no encuentra explicación por lo sucedido, aunque afirmó que es momento de no pensar en eso y enfocarse de lleno en Puerto Rico, próximo rival de la selección mexicana.

“Te lo juro que no me lo imaginaba, me siento mal, este no era el motivo por el que yo venía a estar con el equipo. No sé qué pasó, son cosas que pasan en el béisbol, pero es algo difícil de creer, yo vengo a ayudar, no a ocasionar este tipo de desorden. Quiero estar listo para enfrentar a Puerto Rico, darle vuelta a la página”.

Italia llegó a la última entrada del encuentro perdiendo por cuatro carreras y con un regreso meteórico, consiguieron la victoria 9-10 a México, en el comienzo del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

Para la novena entrada, Italia entró abajo 9-5, pero de a pocole puso emoción a las cosas. Comenzó abriendo la entrada con tres dobletes consecutivos, sumando dos carreras, ya con las bases llenas, los imparables de Alex Liddi y Josh Andreoli terminaron por darle la vuelta al marcador sin que México consiguiera un solo out.

Los cuadrangulares fue la vía por la que el marcador se abrió, del lado mexicano, Esteban Quiroz se voló la barda para comenzar el encuentro, al solo ver cinco lanzamientos de Alessandro Maestri, lanzador abridor por Italia.

A pesar de los intentos mexicanos de irse al frente en el marcador al comienzo del encuentro, los italianos respondían de manera efectiva. Aparecían un cuadrangular de Japhet Amador, Esteban Quiroz y Sebastián Elizalde contribuían con una impulsada y las cosas ya marchaban 4-1.

Italia respondía y para la baja de la cuarta entrada empataba las cosas con poder sobre los lanzamientos de Yovani Gallardo, primero con vuela cerca de Rob Segedin de dos carreras y una en solitario de Chris Collabello para empatar las cosas.

La quinta entrada fue la más productiva para México, a partir de ahí no dejaría ir la ventaja al llegar tres carreras más. Con las bases llenas, Quiroz anotaba con la base por bolas para Efrén Navarro y Luis Cruz respondía con doblete para impulsar las otras dos carreras.

Italia respondió con el cuadrangular solitario de Drew Butera, mientras los mexicanos siguieron respondiendo, teniendo dos más en la séptima entrada con imparable de Sebastián Elizalde, consiguiendo tres impulsadas totales para poner las cosas 9-5.

México sumó 13 imparables en total para sus nueve carreras, siendo el lanzador derrotado Roberto Osuna al llevarse a su cuenta las cinco carreras para la voltereta, siendo el triunfador Jordan Romano por Italia.

