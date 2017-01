México no pagará por ningún muro: Peña Nieto responde a Trump

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

“Como presidente asumo la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos”, señaló Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero (AlmomentoMX).- En respuesta a las intenciones de Trump de construir un muro y que sea México quien lo pague, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje televisado para reiterar que México no va a pagar ese muro.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro”, aseveró Peña Nieto.

México “ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su Gobierno, acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos”, añadió.

Peña Nieto no se refirió a las demandas que se han multiplicado en las últimas horas en su país de que cancele su visita a Washington para reunirse con Trump ni habló de cambio de planes sobre ese encuentro.

Al inicio de su mensaje difundido en cadena nacional y en redes oficiales de Presidencia, Enrique Peña Nieto se refirió a las órdenes ejecutivas firmadas este miércoles por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera.

En ese sentido, dijo que ordenó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray a reforzar las medidas de protección de los connacionales mexicanos en Estados Unidos y que los 50 consulados de México “se conviertan en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”.

Enrique Peña Nieto indicó que las comunidades de migrantes mexicanos en aquella nación “no están solas, el Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran”.

También convocó a los legisladores y a las organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos para respaldar y apoyar dichas medidas. “Donde haya un migrante mexicano que requiere nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su país”, señaló.

También, lamentó y reprobó la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro “que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide, México no cree en los muros y no pagará por el muro. Éstas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región del Norteamérica.

Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y nuestra sociedad” refirió el titular del Ejecutivo.

“Como presidente asumo la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos, es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos”.

Señaló que con base en el reporte final de los secretarios de Hacienda y Economía que se encuentra en Washington y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores tomará decisiones importantes.

“México ofrece y exige respeto como la nación plenamente soberana que somos , México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno, acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos” finalizó.

Hace unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmó otras órdenes ejecutivas sobre migración, entre las que destaca la construcción de muro fronterizo.

Aunque en la conferencia el republicano no tocó el punto de quién lo financiará, en una conferencia previa el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que México lo pagará, “de una manera u otra”.

