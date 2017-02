México no dudará en ir a lo ONU para defender a mexicanos: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero (AlMomentoMX).- México no aceptará disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro, subrayó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien advirtió que no dudará en acudir a organismos multilaterales, particularmente la ONU, para denunciar acciones que toma Estados Unidos.

Foto Cuartoscuro

Esto, en referencia a las nuevas órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump en materia migratoria, que prevén entre otras cosas, la deportación al país de cualquier migrante independientemente de su nacionalidad.

Eso no lo vamos a aceptar, porque no tenemos por qué hacerlo y no es del interés de México, expuso el canciller mexicano, quien subrayó que el Gobierno de México va a utilizar todas las medidas jurídicas para defender a los connacionales.

“México no dudará en acudir a organismos multilaterales, empezando por la ONU, para defender los derechos y las libertades”, manifestó Luis Videgaray.

Señaló que las órdenes ejecutivas en materia migratoria serán el tema fundamental que se analizará con los secretarios de estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, quienes hoy inician una visita de trabajo a México.

El funcionario puntualizó que se realizará un despliegue sin precedente de información a los paisanos, para que conozcan sus derechos, sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y derechos humanos.

Precisó que ya se analizan casos colectivos e individuales en donde se presume violación al debido proceso y a los derechos humanos.

“Se actuará por la vía jurídica, con absoluto respeto al estado de derecho de los Estados Unidos, y acudiendo tanto a las instancias jurisdiccionales en casos individuales y colectivos”, apuntó.

AM.MX/dsc

