México, líder mundial en producción de nopal, tuna y maguey

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de marzo (AlmomentoMX).- En el “Foro Internacional de producción, aprovechamiento y comercialización del nopal, tuna y maguey para la sustentabilidad del campo”, diputados y productores reconocieron que México es líder mundial en la cosecha de estos insumos; por ello, plantearon aprovecharlos y mejorar los procesos para su comercialización.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputado Germán Escobar Manjarrez (PRI), aseguró que desde esta cámara se apoya a los productores de la tuna, nopal y maguey; prueba de ello, es que “su presupuesto estaba en cero y aquí se le etiquetaron más de dos mil millones de pesos”.

Además, dijo, se avalaron cerca de 600 millones de pesos para sanidad y resaltó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tienen un fondo de más de 4 mil 300 millones, el cual permite que los alimentos que se produzcan sean sanos y cumplan con los estándares internacionales.

Todos estos apoyos son importantes para los productores; de ahí que el foro sirve para socializar esta actividad productiva, darle mayor importancia, reconocer a los productores y mejorar la tecnología.

La intención es fortalecer el campo mexicano, hacerlo más competitivo y que los productores tengan mayores productos e ingresos para sus familias. “El reto está en trabajar coordinadamente con la Sagarpa y los productores para tener mejores resultados”, aclaró.

Miguel Alva y Alva, diputado de Morena y coordinador de la subcomisión del nopal, tuna y maguey de la Comisión de Agricultura, sostuvo que las condiciones en que se encuentran los productores dejan mucho que desear, y este panorama se acrecienta cuando buscan comercializar.

“Desde el inicio de esta legislatura ha sido prioridad no solo atender los temas de la actualización de las leyes en materia agropecuaria, sino también el mejorar el presupuesto dirigido a este sector. Es necesario regresar al campo, lo que va a significar fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana”, añadió.

La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Especial Concurrente Anexo 11.1, diputada Natalia Karina Barón Ortiz (PRD), argumentó que estos foros representan la oportunidad para que los productores conozcan las herramientas con que cuentan y que se han aprobado con los presupuestos.

Relató que en el PEC se tienen más de 130 programas no sólo para estos cultivos sino para todos los sistemas productivos; no obstante, “pocos conocen estas acciones y hay dificultades para que las reglas de operación y los programas para el campo sean conocidos por los pequeños campesinos”.

Es vital, que se entiendan las reglas de operación de los programas. “La Sagarpa no ha entendido que no se deben difundir mediante Internet, porque eso es lo que no tienen los campesinos. Hago un llamado para construir puentes para mejorar las condiciones del campo y así alcanzar la soberanía alimentaria que tanto se necesita. La tuna y el nopal son un símbolo de las y los mexicanos, y no sólo una fruta”.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, diputada Rocío Nahle García, sostuvo que este tipo de eventos permite al legislativo construir acciones para dirigir, asesorar y conducir al Ejecutivo hacia una política donde se priorice al campo.

En el campo es donde más recursos se necesitan si queremos ser un país sustentable y no depender del exterior. “Hoy la mayoría de los granos que se consumen se importan, así como carnes y lácteos. Somos un país dependiente cuando se tiene un campo envidiable”.

Este foro, añadió, nutrirá de las herramientas necesarias a esta cámara para coadyuvar con la Sagarpa en el presupuesto que se debe etiquetar, y recordó que estos tres productos tienen un sello cien por ciento mexicano.

Francisco Escobedo Villegas, diputado del PRI, destacó que el maguey, el nopal y la tuna son emblemáticos para México, particularmente para Zacatecas, e hizo votos por conocer qué se debe hacer para que estos productos realmente se exploten y tengan el provecho y beneficio que se les puedan sacar.

Omar Carpio Flores, presidente nacional de la Unión Mexicana de Productores de Nopal, Tuna y Maguey, expresó que 17 estados se dedican a estos productos y México es líder mundial en la producción; sin embargo, “hace falta un aprovechamiento industrial, como el que realizan China y Estados Unidos”.

Sobre la producción de la tuna, destacó que el país es líder con más de 400 mil toneladas, pero “no regimos el precio mundial, ya que Estados Unidos, con una superficie menor, es el que lo maneja, y “el principal país exportador es Italia, siendo que se llevan toda la tuna de México”; por ello, son importantes estos foros y eventos para posicionar estos productos”.

En cuanto al tema del maguey, pulque, mezcal y agaves, detalló que representan más de 5 mil millones de pesos en la cadena productiva. Se pronunció por tener la denominación de origen del pulque, puesto que ya se tienen la del mezcal y del agave. “Es urgente que podamos tenerla para rescatar y reposicionar estos productos y así revalorizarlos”.

Carpio Flores resaltó que los objetivos de la Unión que preside, es el potencializar estos productos a nivel local; desarrollar este mercado; ingerirlos en ciertas temporadas y aprovecharlos para crear biogás o bioenergías. Se debe construir un padrón de productores y que estos conozcan qué herramientas se tienen; mejorar las tierras, desarrollar mejores empaques, nuevos productos y recetas”.

La idea es que México sea líder mundial; para ello, “debemos organizarnos y crear una red de productores en el país en donde todos ganemos. Estos productos no solo deben significar una alternativa para las zonas semi o desérticas del país, sino deben ser aprovechados, dado que hay otras naciones que si lo están haciendo y no son líderes”.

En este foro que concluye este jueves 30 de marzo, participarán académicos e investigadores quienes expondrán sus sugerencias para dinamizar al nopal, tuna y maguey, así como aprovecharlos para diversificar su comercialización y beneficios a la salud.

