“A quienes no conocen otro lenguaje que la violencia, Hay que hablarles en su mismo idioma”: W. Churchill

• México ensangrentado

• Ejecuciones y más fosas clandestinas a diario

• Alarmantes reportes durante fines de semana

• Quirino Ordaz culpa a Malova por la gran fuga

• En Q. Roo, desentierran dos obras fraudulentas

• Cancún y Rivera Maya, escenario de despojos

• Ayuda Sedesol a pobres con tarjetas bancarias

Marzo 20, 2017.- Desde el extranjero llegan reportes sobre un número cada vez mayor de entidades del país a las cuales recomiendan a sus ciudadanos no visitar. Y las causas están permanentemente ligadas a las actividades de la delincuencia. Las ligadas a los grupos de narcotraficantes ocupan grandes espacios en la información diaria a causa de la crudeza, de lo sanguinario de sus métodos mortales, sin embargo las de los otros delincuentes los que van a las mesas de delito común no son pocas, menos aún las ligadas a la trata de blancas y a los secuestros. Aunque de todas ellas sobresale la de cuello blanco, la instalada detrás de escritorios privados y públicos, la de la impunidad presente. De éstas últimas son millones de mexicanos los llevados a los extremos, los obligados a una paga imposible, los de las amenazas permanentes.

De pronto es muy poca la diferencia entre la forma en la cual se desempeñan las autoridades cuando llevan a cabo inspecciones hacendarias y lo realizado por los grupos vendedores de protección. Las amenazas sobre los dueños de comercios, empresas, industrias, son igualmente intimidatorias y en ambos casos se trata de liquidar, de pagar lo que no se tiene al alcance. Embargos y reclusión, brota de algunas de estas expresiones. Desaparecer el negocio, es parte de las otras. En ambos casos el terror está presente y lleva a quienes lo padecen a vivir momentos inolvidables. Ni que decir en otro tipo de inspecciones en las cuales las armas largas y las capuchas están a la orden.

Habríamos de preguntar por el momento en el cual todo se trastoco y las mafias terminaron convertidas en una sola para perjuicio de los mexicanos, de la sociedad, para eliminar un futuro promisorio a las nuevas generaciones. Resulta en extremo violento el percatarse del diario acontecer en el país: el fin de semana fue desastroso para los veracruzanos. El viernes encontraros los restos de 12 cuerpos en una fosa clandestina; asesinaron a 4 hombres y una mujer dentro de una casa. En Guerrero registraron 8 muertos en el puerto al que intentan recuperar turísticamente: Acapulco y otros dos asesinados en otros puntos de la entidad. En Chihuahua se cometieron 3 crímenes; dos quedaron registrados en Puebla, Jalisco, Nuevo León y Durango. Sinaloa, Tabasco, Colima y la Ciudad de México cumplieron con la aportación de su cuota para la nota roja.

El sábado anterior y el domingo cumplieron también con sus respectivas cuotas sangrientas en distintos puntos del país, incluyendo Quintana Roo. En Cancún el plena zona hotelera encontraron a otro ejecutado el cual se suma al descubierto desmembrado y calcinado en una de las colonias irregulares. Cada día se encuentra a un ciudadano muerto y pese al registro de 25 ejecutados no tienen tras las rejas a ningún culpable, ni siquiera en los casos en los cuales se trata de crímenes relacionados con la delincuencia común. No hay un punto seguro en toda la Riviera Maya, ni siquiera en la otrora tranquila capital estatal. Ahora los ataques también se llevan a cabo en motocicletas, al estilo ya superado en Colombia. No solo las autoridades policiacas estatales permanecen estáticas, sino también las federales.

En la entidad en donde igualmente se hacen grandes escándalos presentado a los antecesores del gobierno estatal como culpables de todos los males, Veracruz, ultimaron a otro periodista cuyos trabajos se publicaban en El Sol de Córdoba y El Diario de Xalapa. Este crimen, el primero en el gobierno de Yunez Linares, se suma a los 18 registrados durante el mandato de Javier Duarte en donde también existen cifras alarmantes de desaparecidos y 6 más en los tiempos de Fidel Herrera. Habrán de conocerse las indagatorias del corto gobierno estatal actual, si pueden esclarecerse estos asesinatos e identificarse los 299 restos de las fosas encontradas en Alvarado, una con 250 cuerpos y la otra con 49. El Fiscal veracruzano no dudó en afirmar: “esta no es la cifra final, aún se pueden seguir encontrando muertos”. Bajo el supuesto de establecer cuando fueron masacrados, se advierte poder fincar responsabilidades, señalan los encargados de seguir realizando las pruebas de ADN.

A Miguel Ángel Yunes, el escenario se le complica al darse el asesinato a unas horas del despertar del lunes de cinco policías y un alcalde. Las acciones del grupo conocido como “Los Pelones” se marcan ahora en contra de los uniformados, como también ha venido sucediendo en Quintana Roo bajo el mandato de Carlos Joaquín González. Y en el otrora tranquilo estado eminentemente turístico tiene lugar otra de las actividades que mantienen en jaque a líderes de diversas organizaciones: trata de blancas. Se han presentado denuncias de jóvenes integrantes de grupos lésbico-gays en donde se presume su rapto para llevarlos a prostituirse dentro de esta misma entidad. Al respecto hacen hincapié en una inmovilidad visible de la autoridad. ¿Habrá algún renglón que les importe?, se preguntan. Aunque en otros lugares, en Tlaxcala, por ejemplo, quienes denuncian reciben amenazas hasta de parte de los agentes del Ministerio Público, lo cual refleja la complicidad existente.

El clero, ante tanta violencia, ha levantado la voz. Es imposible ocultar lo ocurrido a diario y particularmente los fines de semana. En el anterior fueron 108 los muertos y las entidades en donde los criminales se pavonean y están en Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Morelos, Zacatecas, Puebla, Sonora, Baja California, Coahuila,, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Tamaulipas. De ahí hubiese afirmado el Obispo de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, se encuentran rebasadas las autoridades y motivaron al de Saltillo Raúl Vera López a arremeter contra las estrategias gubernamentales en materia de seguridad. “Tenemos una estructura violenta dentro de la forma de gobernar”.

Y no aparece se tengan ni siquiera las serias intenciones de ponerle fin a esta sangrienta etapa. Los ejemplos para este señalamiento se tienen cuando dejan en libertad a los policías perfectamente identificados cuando entregaron a ocho jóvenes detenidos a la delincuencia organizada, en una acción muy parecida a la declarada por testigos sobrevivientes del caso Ayotzinapa. Las autoridades sinaloenses solamente suspendieron a estos elementos y dicen turnaron a la Fiscalía este caso. Obviamente, los muchachos siguen desaparecidos. En este caso de ninguna manera será aceptada una “verdad histórica” como la recibida y nunca desmentida sino todo lo contrario. Contando con una actuación similar Roberto Campa tendrá que estudiar otra forma de convencer en el extranjero de la existencia de buenas investigaciones sobre crímenes cometidos en México.

CONFABULACIONES A LA VISTA

Alguna situación priva dentro de las mafias y su relación o acuerdos con los gobiernos, con el federal, con los estatales y también con los municipales, desde el momento en el cual se han recrudecido acciones y en ellas sobresalen las dedicadas a atacar a los uniformados y hasta a los lugares como el palacio municipal o los inmuebles en donde se albergas las Fiscalías. En ese tenor se incluye la escapatoria de los cinco recluidos en el penal estatal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, en la zona en donde El Azul, El Mayo, El Chapo, cuentan con el mayor número de seguidores, de lugareños agradecidos por las aportaciones hechas a sus comunidades.

Se salieron por la puerta grande, han confirmado algunas investigaciones en las cuales también se rebela la utilización de un viejo truco: riña entre reos. Al tener que concentrar a los custodios solamente se quedó uno solo en la entrada o mejor dicho, en la salida y presuponen se llevaron al jefe de seguridad para utilizarlo, de ser necesario, como escudo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel tardó mucho tiempo en aparecer y lo primero expresado giró en torno a la corrupción, señalando es esta la forma de operación de los centros carcelarios, al tiempo de reconocer “la debilidad del sistema penitenciario, del rezago que hay y la complicidad que se hizo patente. A eso es a lo que tenemos que dar la vuelta”. Este tipo de reconocimientos públicos, ya se ha visto, no conducen a ninguna solución porque no parece dispuesta ninguna autoridad a resolverlos.

Se emplearon muchos recursos económicos, se dice, para atrapar a los ahora prófugos: Juan José Esparragoza Monzón, El Negro; Alfonso Limón Sánchez, El Limon; Jesus Peña González, El 20; Rafael Guadalupe Félix Nuñez, El Chanquito Ántrax y Francisco Zazueta, El Pancho Chimali, por lo cual resulta inexplicable su envío a un punto en donde su fuga era cuestión de horas, acaso de días como se vio. En los últimos once años, en ese lugar se registraron 18 fugas, 46 reos nunca han sido reaprendidos. En cinco años hubo 54 asesinatos en el interior. Tienen 2 mil 412 presos de los cuales casi la quinta parte enfrenta cargos federales. Por cierto, está a un lado de la carretera lo cual eso de escaparse ha resultado sencillo hasta para Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco y Miguel Ángel Lugo Beltrán, El Ceja Guera, internos leyenda de ese penal.

En esas tierras escucharon lo esperado: el ex gobernador Mario López Valdés nos entregó penales en condiciones caóticas en donde no hubo inhibidores para celulares y los custodios ganan solamente 12 mil pesos mensuales.

Q.ROO ENTRE LOS MISMOS

Los hechos sangrientos también se producen con rigor en Quintana Roo. A lo sucedido en el inmueble de la Fiscalía, a las agresiones al palacio municipal, sobre los tiros ejecutando e hiriendo en dos ocasiones a uniformados, se une el asesinato de un ex funcionario del área de transporte en la capital estatal de nombre Marco Aurelio Gutiérrez Vélez. Los bancos siguen siendo un blanco fácil para la delincuencia y en el fin de semana dos de ellos sufrieron atracos; son dos los reportes de uniformados utilizando sus armas de fuego para matar a un miembro de la familia y luego suicidarse, lo cual habla de las graves presiones a las cuales se encuentran sujetos y a la desprotección brindada por sus superiores.

Eventos sangrientos no son los únicos provocadores de gran inconformidad entre los ciudadanos, los hay también de escándalos permanentes los cuales son considerados ya como cortinas de humo ante la inmovilidad del gobierno estatal actual. Como han exhibido a toda la parentela de los dos últimos ex gobernadores, solo les faltaba un tío y ya lo encontraron obviamente con otro desvío, ahora por 2 mil 800 millones. De sumarse todo lo denunciado resulta no quedó un peso para comprar un ladrillo o para liquidar las nóminas y es entonces cuando se exige seriedad en estas denuncias pero sobre todo llegar al fondo, a la presentación ante las autoridades correspondientes con las pruebas suficientes y no con un argumento tan inválido como “falta de voluntad política”.

Se atienden ahora hasta los señalamientos sobre funcionarios del pasado-pasado y se intentan justificar los del presente. Una prueba de ello es la mención de Elina Coral o de Cecilia Loría o del ex alcalde Paul Carrillo, cuando se tiene la versión de Carlos Mimenza a quien el gobierno le da toda la credibilidad cuando se trata de señalar a quienes no les son simpáticos o a quienes pretenden enlodar y la retiran toda si tales expresiones apuntan a uno de los suyos. Tal es el caso del titular de Sefiplan, Melquiades Vergara. Reforma, el diario de circulación en la capital del país, publicó el domingo en su primera plana y suficientemente destacado: Denuncian peculado de Secretario de QR.

Según la nota Juan Melquiades Vergara Fernández fue denunciado ante la PGR por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a través de su empresa México Travel Channel. El 8 de marzo fue presentada la querella por el empresario inmobiliario Carlos Mimenza, oriundo de Cozumel, quien también ha señalado irregularidades financieras en las administraciones de Roberto Borge y Félix González Canto. Mimenza pide investigar los contratos millonarios que ha obtenido la empresa en los últimos cuatro años. Indagar los negocios de esta compañía en las gestiones de Rafael Moreno Valle, Puebla; Javier Duarte, Veracruz; Manuel Velazco, Chiapas; Rolando Zapata, Yucatán; Roberto Borge, Quintana Roo y Fernando Toranzo en San Luis Potosí.

Lo anterior fue parcialmente desmentido por el funcionario alegando haber declarado todos sus bienes y liquidado las cuentas con el SAT y estar preparado para darle respuesta a cualquier autoridad. Retó a Mimenza a la presentación de pruebas ya que en Quintana Roo, “en Cancún, todos me conocen, que he trabajado bien”. Y tal vez no le han informado y en esto se incluye el temor ante el cargo que ostenta y desde el cual pueden hacer llegar una y mil venganzas, las referencias a su desempeño como contador, como socio mayoritario de una empresa pagadora e inclusive las narraciones sobre las actividades de ésta con un grupo muy fuerte con igual objetivo social señalado también por supuesto lavado de dinero, además de su crecimiento a raíz de la relación con otro ex gobernador, causante de su incursión en el gabinete de Carlos Joaquín González.

Pero, en lógico proceder al traer figuras del pasado a colación, seguramente no tardarán en cuestionar a fondo todos los recursos dedicados a un fallido mega invernadero, a los proporcionados para su formación, para la operación, para su sobrevivencia en tanto lograba su primera cosecha y luego el declive, las desviaciones, el fracaso. Como también habrán de hacer lo conducente para dejar muy en claro cuánto finalmente va a costar la megaescultura de Sebastián,la instalada en el mar, en la Bahía de Chetumal. Durante años se pagó el alquiler de una maquinaria parada enfrente, en tierra y una y mil veces han anunciado su terminación e incluso aportado cantidades millonarias para ello, mismas mágicamente desaparecidas.

Los despojos y las invasiones de terrenos no se han hecho esperar, se multiplican y aparecen sin el menor rubor de la autoridad al igual que los incendios provocados. En el caso de las invasiones, pese a la existencia de una legislación estatal en la cual se castigan, está vigente, sigue siendo el punto de apoyo electoral, son los sitios en donde se pueden hacer promesas para lograr cientos, miles de sufragios y no cumplir ninguna, sino seguir generando, respaldando esas ocupaciones asentadas en la necesidad de contar con un lugar en donde habitar. Este método de ocupar tierras ha sido suficientemente explotado por funcionarios públicos, por líderes dándose el lujo de cobrar renta a quienes ahí viven.

Incendios como el de Tajamar, debidamente provocados, se han visto en toda la historia de la Entidad. Justo donde aparecen se construyen en un tiempo posterior muy breve lo mismo grandes hoteles que fraccionamientos y este lugar no es la excepción ante el reclamo de los compradores de lotes por estar su inversión detenida. Tal como se veía venir, en Puerto Morelos está el punto de las nuevas captaciones de ingresos “personales”. Suman ya cerca de 30 las denuncias presentadas referentes a predios ubicados en la zona costera, en la ruta de los Cenotes y en Leona Vicario. La cadena de participantes en esta estrategia para perjudicar a los auténticos dueños de los predios conlleva juicios amañados tanto de orden civil como penal, señala la intervención de Laura Fernández Piña ligada a empresas yucatecas, aunque también las hay poblanas con el mismo objetivo.

Como puede observarse la tranquilidad, el crecimiento sostenido, el desarrollo y la responsabilidad están abandonando al estado y para variar, como pasa con los crímenes y todos los ilícitos, no hay ningún responsable.

DE LOS PASILLOS

Dura ha sido la arremetida del clero en contra del nuevo modelo educativo presentado por Nuño y Peña o Peña y Nuño. En el Semanario Desde la Fe apuntan: “La nueva reforma educativa plantea retos para poner a los estudiantes de México al nivel de otras naciones, pero también representa un atractivo botín político para aquellos grupos impulsores de la ideología de género, capaz de desvincular de la realidad a cualquier alumno”. Advierte a los padres de familia, de manera muy especial, que su derecho a intervenir en el proceso educativo no está sujeto a negociación alguna y que si bien se quiere incidir en la capacidad crítica del alumno para discernir la realidad, la autoridad debe estar abierta a reconocer todo aquello que atenta contra la persona en su dignidad y naturaleza. No dudaron en ese texto en reseñar el fracaso de Enciclomedia, calificándolo de elefante blanco y fracaso multimillonario sin responsables. El título de su editorial mucho encierra: Patología de género y la dedicatoria es suficientemente clara…

El Sol Azteca tiene grandes retos a enfrentar, entre ellos recuperar la confianza de quienes se vieron defraudados por quienes con esa bandera han gobernado y de aquellos cuyos liderazgos les reconfirmaron la existencia de una gran corrupción en esas filas. Hoy el PRD está en riesgo de derrumbarse y de cual dijese el diputado Fernando Belaunzarán: “o nos juntamos y acordamos una ruta o de plano cada quien vaya viendo a dónde se va y a ver quién apaga la luz…Para muchos en posiciones de jerarquía en las cámaras y gobiernos, esa ruta, el camino no es otro que Morena, si es que los admiten… Dejaron a descubierto a raíz de las visitas de AMLO a los EU, es a las mexicanas a quienes les pagan hasta 30 pro ciento menos que a las trabajadoras anglosajonas. La razón, dicen las autoridades mexicanas, las de Sedesol, es simple: “el estereotipo de nuestras mujeres no da para aspirar a sueldos altos y bien remunerados”. Y eso que la Chayo no es fémina enemiga…

Y ya en el terreno de esos pobres a los cuales Sedesol y doña Rosario Robles dicen “ayudan”, se sabe por información del BID, Es México el país que más paga por estas transferencias que lejos de disminuir el número de pobres lo ha incrementado notablemente. Oportunidades, Prospera y Bolsa Familia, se dan el lujo inclusive de pagar muy altas comisiones a los bancos por el uso de tarjetas cuyo promedio alcanza más de dos dólares por operación…

Como también se llevarán a cabo este año elecciones en municipios veracruzanos, la revelación de impunidad se actualiza al ser presentados candidatos lo mismo ligados a Duarte que a Herrera y ni que decir de los Yunes, de los que están en el gobierno y los que no, al fin son la misma familia. Por cierto es a través de estas candidaturas que pretenden ejercer otro baño sobre Morena y los supuestos relacionados con los ex gobernadores ¿en investigación y persecución? o bajo una muy clara protección…Por cierto, AMLO dijo mucho en pocas, muy pocas palabras: “los soldados son pueblo uniformado”…

Ya cumple dos meses Donald Trump en el gobierno de EU y solo le han visto ordenar por lo tanto está en duda su capacidad negociadora y el establecimiento de diálogos con sus homólogos en el mundo bajo esquemas de correspondencia económica, política y de seguridad…En México se siguen dando muestras de simpatía a la entrega de bienes y servicios. Un ejemplo se tiene en las filas hechas por automovilistas en la gasolinera de British Petroleum, no dudan en buscar el enriquecimiento de firmas extranjeras creyendo en su argumento de comprar la gasolina a PEMEX –cuando la paraestatal ha reconocido la importación de más del 60 por ciento de este combustible- y solamente agregarle un aditivo con el cual se protege a los motores. No es solamente el núcleo gubernamental el dañino.

