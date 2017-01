Me recupero de neumonía, ya estoy trabajando: Jorge Ortiz de Pinedo

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de enero (AlmomentoMX).- Tras los rumores difundidos en redes sociales de su muerte, el actor y productor dijo que no descuida su salud, se sigue haciendo chequeos médicos, pero también trabaja en varios proyectos al lado de sus hijos, la gira de “El fantasma en el espejo”, la segunda temporada de “Una familia de diez”, el montaje de otras puestas en escena y la inauguración de un teatro al sur de la Ciudad de México.

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo indicó que se enfermó de neumonía en dos ocasiones antes de terminar el 2016, primero en octubre y luego en noviembre, por lo que el mes de diciembre tuvo que ser hospitalizado; ahora, dijo, se recupera satisfactoriamente.

En entrevista telefónica para el programa Fórmula Espectacular indicó que ya se encuentra trabajando. Recientemente terminó la temporada en el Teatro López Tarso de la puesta en escena “El fantasma en el espejo” y ahora alista detalles para presentar esta misma obra por cuatro semanas en el Foro Cultural Chapultepec, antes de arrancar con la gira.

“Estamos preparando una gira bastante extensa con este montaje que ha sido espectacular, fantástico, hemos tenido un éxito increíble, estamos muy contentos”, expresó.

Agregó que su hijo Óscar trabaja en dos libretos de lo que será la nueva temporada de “Una familia de diez”, que regresará a la televisión este año, aunque aún no saben cuándo. Pedro Ortiz de Pinedo es el productor de este proyecto.

Comentó que tiene contemplado que en esta segunda temporada, “Una familia de diez” cuente con el mismo elenco que en la primera, sólo se sumarían los niños hijos de “Gaby” y “La Nena”.

Recalcó que esta serie retrata en comedia la situación actual que viven y vivirán las familias, con el panorama social y económico que enfrentamos.

“Esa es la historia de ‘Una familia de diez’, cómo le hace la gente para sobrellevar esto con amor, con cariño, con respeto por la familia, aunque entre ellos se estén bulleando todo el tiempo, la verdad es que el amor es la solución del planeta, el que ama de verdad puede ser feliz, el que no ama aunque tenga muchos dineros, muchos lujos y mucha sapiencia aparente, no va a ser feliz”, dijo.

Además, dijo, preparan otras obras de teatro y ultiman detalles para la inauguración de un teatro que se ubica al sur de la Ciudad de México.

“Todavía no tiene nombre el teatro ni tenemos la obra con la que vamos a estrenar, pero tenemos muchísimos planes, estamos saliendo, vamos y venimos, me sigo haciendo chequeos. Yo tuve cáncer hace casi cinco años y cuando alguien tiene cáncer tiene que estar cuidándose todo el tiempo porque el cáncer puede regresar en forma de metástasis; yo cada seis meses me hago chequeos, los médicos me hacen pruebas, vamos a ver qué es lo que sucede, si regresa lucharé con el cáncer como ya luché en una ocasión y lo pudimos vencer y si no regresa seguiré trabajando como me gusta”, expuso.

Jorge Ortiz de Pinedo adelantó que ya compraron los derechos de la historia “Atracción Fatal”, para hacer la versión en teatro, esperan montarla a mediados o a finales de año.

