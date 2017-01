Más engaños mediáticos

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Claudia Rodríguez

Ya no encuentra la Administración federal cómo implantar en la mente, al menos de todos los mexicanos, la bonanza sobre los aumentos a las gasolinas que aún no terminan, como advierten una y otra vez el presidente Enrique Peña Nieto y sus corifeos; “es lo mejor”, espetó ayer mismo Aurelio Nuño, titular de Educación ante alumnos, maestros y padres de familia, en una más de sus cada vez más fastidiosas visitas a escuelas de todo el país.

En esa mala estrategia de rascar y buscar buenas noticias al azar en el pozo del infortunio nacional, Peña Nieto anunció en un afán de mostrarse benevolente, que el Gobierno federal se dio a la tarea de buscar a personas mayores de 65 años que hayan cotizado en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); y que no han hecho sus cierres de cotización para regresarles lo que les corresponde, como una de las acciones delineadas del llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, según Peña.

Sin embargo, esta propuesta fue realizada desde hace tiempo por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), más como un reclamo de justicia laboral para quienes sus ahorros han sido manejados por el Estado. No es una propuesta novedosa y menos para aliviar la economía de algunos mexicanos, producto de los gasolinazos de este 2017.

Pero la propuesta de la CTM y el anuncio de Peña Nieto de regresar a los adultos mayores los ahorros que les pertenecen y que están en teoría matemática y presupuestal en las arcas nacionales, no llegará a buen puerto. Ya el “malvado designado” de la Administración, empezó a desmenuzar el asunto y sus obstáculos.

Es así, que David Penchyna, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ponderó en positivo la propuesta de la CTM, pero dijo contrario a lo que señaló Peña Nieto, que primero hay que revisarla. Resulta, según Penchyna, antes hay que revisar si esos ahorros, no se fueron ya al pago de vivienda de quienes están afiliados, pues ambas cuentas están integradas: “Infonavit y Afore no son cuentas separadas”, señaló Penchyna quien recibió la dirección general del Instituto en cuestión, como canje por no ser ungido como candidato a la gubernatura de Hidalgo, que por cierto ganó su correligionario priista Omar Fayad.

El caso es que los engaños mediáticos son igual o peor que el mismo gasolinazo, del que ya se deprenden más mentiras mediáticas cuando los corifeos advierten que sólo la gasolina, el gas y la electricidad han subido su costo por un asunto de orden internacional; cuando en realidad todos los otros bienes y servicios ya aumentaron su precio con respecto al último trimestre de 2016.

Acta Divina…“Bienvenida la exigencia de la CTM, es algo que ya se ha anunciado, que estamos trabajando juntos y que vamos a seguirlo haciendo, no es dinero nuestro, es dinero de los trabajadores”: David Penchyna, director general del Infonavit.

Para advertir… El PRI sólo delinea estrategias para mantener el poder y seguir con el control de los recursos.

actapublica@gmail.com

