Martellus Bennett, de los Patriotas, protesta contra Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de febrero (AlMomentoMX).- Martellus Bennett, jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, no acompañará a su equipo a la tradicional visita a la Casa Blanca tras ganar el campeonato del Super Bowl LI, como protesta contra el Gobierno del presidente Donald Trump.

“No iré”, dijo Bennett tras la dramática victoria de su equipo la noche del domingo ante los Atlanta Falcons.

El jugador no está preocupado por molestar al dueño del equipo, Robert Kraft, el entrenador Bill Belichick o el “quarterback estrella” Tom Brady, todos simpatizantes de Trump.

“Todos tenemos nuestras opiniones”, dijo Bennett, de 29 años. “Eso es lo más grande de este país realmente: en verdad no me interesa lo que creas. Eso no me impedirá aceptarte por lo que eres”.

En entrevista para el Fox Sport, el ala cerrada de los Patriots se dio tiempo de recordar a México minutos después de que terminara el Super Bowl LI: “Derriben el muro… Te amo México”.

