Mancera: con estrategia de unidad anti Trump

Claudia Rodríguez

En estos momentos en el que el llamado a la unidad nacional por los embates a los mexicanos que nos propina un día sí y el otro también, el poderoso Donald Trump, con el armamento militar y naval más grande del mundo; las estrategias claras de auxilio a nuestros connacionales y sin tintes políticos se agradecen y deben ser, además de apoyadas, concretadas.

El cierto que el Ejecutivo Federal e incluso el Poder Legislativo, se han pronunciado por echar a andar programas de apoyo al migrante en los Estados Unidos, pero hasta ahora y ante las deportaciones que se suceden a cada momento del día, todo indica, que nuestros connacionales ni siquiera tienen la información requerida y adecuada para no dar cauce a una deportación e incluso, hasta para impugnarla.

Hoy Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), hace una propuesta inteligente, antes de presumir cualquier otra acción o envío de recursos, como lo hizo en su momento en Gobierno federal y Eruviel Ávila, mandatario del Estado de México, en cuanto a destinar millones de pesos a los consulados, para apurar la nacionalización estadounidense de mexicanos de origen, con el fin de lograr votos en pro de la ex candidata demócrata Hillary R. Clinton a la Presidencia de los Estados Unidos y a la vez, atajar el muro de Trump.

Hoy de ese dinero se sabe poco y menos de la efectividad del proyecto priista una vez que en Los Pinos, Donald Trump, vino a escupir la sentencia de la edificación de un muro entre su país y el nuestro y la inminente deportación masiva de mexicanos.

Mancera propone a la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), coordinar de manera conjunta propósitos y objetivos estandarizados, para las casas de apoyo a los migrantes que los diferentes gobiernos locales tienen en distintos estados de los Estados Unidos, y así unificar la estrategia de ayuda a los connacionales en el vecino país del norte.

El mandatario de la CDMX, propone una reunión urgente para abordar el tema.

De no avanzar y concretarse esta propuesta inteligente y que demostraría un verdadero rasgo de unidad, no sólo los connacionales en los Estados Unidos se sentirán abandonados y perdidos, también los mexicanos al interior de su país; pues será señal inequívoca de que en México primero el interés particular y de grupo y después… el discurso hipócrita.

Acta Divina… Durante la celebración del Día de la Bandera, el presidente Enrique Peña Nieto, destacó que, a través de la unidad, nuestro país siempre saldrá adelante: “ésta es la hora de la unidad por México y para México”.

Para advertir… Mancera señala: “La Ciudad de México tiene una casa de apoyo en Los Ángeles, otra en Chicago, pero así como la tiene la Ciudad de México, la tienen otros estados, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, pero ahorita, ¿qué está pasando?, están todas dispersas”.

actapublica@gmail.com

