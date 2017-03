Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Lilia Arellano

“Qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte que no nos mata a nosotros sino a los que amamos”: Carlos Fuentes

• Magnicidios olvidados

• No es relevante para autoridades seguridad de población

• ASF confirmó contratos a empresas favorecidas por EPN

• México sigue conciliador; Trump exhibe su autoritarismo

• Energía, más cara para industriales; Crimen acosa a CFE

Ciudad de México, Marzo 22, 2017. Hace 23 años se desataron una serie de eventos causantes de desestabilidad en el país. El asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, en un día como hoy; el del líder tricolor José Francisco Ruíz Massieu, el 28 de septiembre del mismo 1994, y el del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un año antes, el 24 de mayo de 1993. Eran los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, del sexenio en el cual se fraguaron las mentiras más dañinas de las cuales, al correrse el telón de la verdad, han provocado los males padecidos en el presente. Sin embargo, la presencia del ex presidente y su poderosa mano siguen manejando muchos de los hilos del gobierno federal a través de personajes nacidos bajo su mandato o agradecidos infinitamente por los favores otorgados.

Los beneficios aportados a la firma de un Tratado, del hoy nuevamente célebre y famoso TLCAN, después de más de dos décadas no se han visto y si presenciamos todo lo contrario con el desmantelamiento de la industria nacional, de comercios, del campo, de la ganadería, de la pesca. En contrario se elevaron las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores hasta convertirla en un auténtico paraíso fiscal, en el reino de la especulación y se otorgaron todas las protecciones imaginables a quienes conformaron la nueva generación de empresarios, de inversionistas favorecidos con la adquisición de paraestatales o el otorgamiento de subsidios retirados a los campesinos o a los convertidos en socios para seguir obteniendo a través de los años y con otros actores en la presidencia contratos jugosos.

Dio inicio el desmantelamiento de las entidades, en algunos casos por venganza ante la derrota sufrida en el proceso electoral del cual salió triunfante Salinas de Gortari y en otros para poder ubicar a los fieles seguidores en las posiciones ambicionadas, aunque también se buscó integrar el gabinete con aquellos a quienes se les concedían facultades, capacidad y experiencia. En el primer caso, pagaron muy caro el no haber apoyado suficientemente al candidato tricolor. Abandonaron la gubernatura Luis Martínez Villicaña, de Michoacán; de Baja California, Xicotencatl Leyva Mortera y del Estado de México, Mario Ramón Beteta. Aunque también aparece Fausto Zapata, de San Luis Potosí quien escenificó el mandato más corto en la historia.

Quienes sucedieron a los mencionados tuvieron funestos mandatos. En Michoacán apareció Genovevo Figueroa y fue entonces que se acrecentaron las actividades ligadas al contrabando en el complejo Lázaro Cárdenas. La protección brindada a las bandas del narco dio inicio en esa gestión y se fortaleció a la llegada del sucesor. Oscar Baylón disfrutó como pocos el tener una frontera con los EU, cuyo control de movimientos le proporcionó un capital no imaginado, además de sentir gran satisfacción de reunirse en el hipódromo con los grandes de las mafias. Ignacio Pichardo Pagaza, no batalló, se rindió, entregó la plaza a los del grupo Atlacomulco, cumplió las órdenes giradas y ahora su hijo cosecha de esa entrega.

Ramón Aguirre fue el candidato al cual le aplicaron de manera más severa la venganza. Lo dejaron hacer campaña en su natal Guanajuato e inclusive le permitieron fuera su hijo quien la coordinara, igualando lo hecho en la capital del país al designarle a un mozalbete carente de experiencia y enfrentado al ex gobernador de Puebla, Guillermo Jiménez Morales, el peso de lograr el triunfo. Las encuestas dieron por triunfador al ex regente, sin embargo nadie pudo explicar su renuncia. Al quite llegó quien se opondría severamente al inicio de la trayectoria de Vicente Fox al mando de esa entidad.

Al gabinete integraron al gobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios. A Enrique Álvarez del Castillo, mandatario jalisciense, tampoco le dejaron terminar el sexenio e igual sucedió con Patrocinio González Blanco Garrido de Chiapas. Resultó ser el de Salinas de Gortari un sexenio con mucho movimiento, más aún cuando se impuso crear en Valle de Chalco un ejemplo de combate a la pobreza al tiempo de crear una dependencia dedicada a esos sectores: la Sedesol, misma que tuvo como primer titular justamente a quien se consideraba el delfín, al fallecido Luis Donaldo Colosio.

Mucho tienen que ver los movimientos políticos y económicos del pasado con la realidad enfrentada en nuestros días. Y en ella también aparece el renglón seguridad, o mejor dicho, inseguridad. Los crímenes de los 3 personajes mencionados no fueron aclarados de manera que fueran creíbles para la mayoría de ciudadanos y las versiones respecto al fondo, al motivo de su ejecmpreución giró en torno a las drogas en los casos de Colosio y Posadas, aunque también ligaron el de Ruiz Massieu al mismo tema con el agregado familiar y como resultado de intervenciones entre poseedores de grandes terrenos en Guerrero.

Por lo tanto y una vez abandonando el reclamo por el esclarecimiento de los llamados magnicidios, poco importa a las autoridades las demandas en torno a la seguridad. Si en algún momento fuera prioridad para el gobierno ya se hubieran visto resultados y justo eso es lo no encontrado. Puede ser incapacidad, o tal vez inexperiencia, o valemadrismo, aunque uno no deja de pensar en la gran complicidad.

SFP CONFIRMA CONTRATACIONES DE EPN

A pesar de que la Secretaría de la Función Pública confirma al Poder Legislativo la existencia de contratos con empresas favorecidas por el gobierno federal desde el sexenio anterior como OHL, Higa, esas afiliadas, Eolo, así como Odebrecht, con distintas dependencias, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no pasa absolutamente nada y sigue prevaleciendo la complicidad entre el grupo en el poder y empresarios cómplices, quienes siguen enriqueciéndose y llenando los bolsillos de sus amigos.

Ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados la cual investiga irregularidades en esos contratos, la Función Pública explicó que tan sólo con Pemex, Odebrecht obtuvo un contrato de 7 mil 242 millones de pesos, y Concretos y Obra Civil del Pacífico (Coconal), uno de 639 millones con CFE. Los contratos para el nuevo aeropuerto con proveedores ascienden a mil 877 millones de pesos e incluyen trabajos de “consultoría” con personajes como el ex candidato presidencial del Panal, Gabriel Quadri de la Torre, y el ex secretario de gobierno de Hidalgo en el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, Aurelio Martín Huazo.

De acuerdo a la carpeta que funcionarios de la dependencia entregaron a dicha comisión especial, y elaborada por la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, a Quadri el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) le pagó 350 mil pesos. Se trata de un contrato de adjudicación directa por “servicios de un profesionista especializado en temas de desarrollo urbano, territorial y regional para el proyecto del nuevo aeropuerto”. Con ese dinero es seguro pudo cambiar la camionetita vieja con la cual hizo anuncios publicitarios para su campaña, cuando fue candidato del PANAL a la presidencia.

Por lo que toca a Marín Huazo, el GACM le entregó dos contratos por 5 millones 534 mil 620.69 pesos para fungir como mediador ante la población que se opone a la construcción de la terminal aérea. Sus servicios fueron contratados mientras Núñez Soto fue director del Grupo Aeroportuario. Un primer pago de un millón 508 mil 620.09 pesos se le hizo en abril de 2015 por un contrato por “servicio de asesoría especializada en materia de gestión social ante comunidades vecinas del nuevo aeropuerto para asegurar una adecuada infraestructura aeroportuaria para la operación” de la terminal. El contrato aún es vigente pues la “segunda etapa vence el 31 de diciembre de este año e implica un pago de 4 millones 26 mil pesos”.

La función pública no ha encontrado información de contratos para la remodelación del Hangar Presidencial con Coconal, ni de los otorgados por Nacional Financiera con OHL y su Concesionaria Mexiquense. Sobre el hangar del nuevo avión adquirido para mejores y más seguros vuelos de EPN, el Estado Mayor dio los argumentos que llevaron a la resolución de no aportar ningún dato de esta naturaleza, ni sobre las bitácoras o rutas y destinos de los vuelos presidenciales por… seguridad.

Por lo que toca a los casos de los contratos con las empresas más cuestionadas por su presunta relación con funcionarios públicos, como Grupo Higa, OHL y Odebrecht con Pemex y CFE, la SFP explicó que encontró seis convenios de adjudicación directa con Grupo Higa por 16 millones 239 mil 187 pesos con Pemex Exploración y Producción; dos de Odebrecht con Petróleos Mexicanos Refinación por 7 mil 242 millones 593 mil 200 pesos y dos de Coconal con la CFE por 639 millones 59 mil 890.59 pesos. Pemex contrató también con Higa servicios de transportación aérea privada entre 2010 y 2012.

Odebrecht fue favorecida con una licitación pública para el “desarrollo de ingeniería productora de equipo, pruebas, capacitación, preparativos de arranque, arranque y pruebas de comportamiento en una planta de gas asociada y en una hidrosulfuro para gasóleo”. De tal manera que, en caso de llegarse a contar con un Fiscal Anticorrupción verdaderamente autónomo e interesado en la eliminación de tal epidemia, bien podrían fincarse responsabilidades a estas empresas, a sus principales accionistas y a los funcionarios con ellos coludidos.

MÉXICO CONCILIADOR

TRUMP AUTORITARIO

Mientras el gobierno de México mantiene una actitud conciliadora ante el mandato de Donald Trump, éste exhibe una política de regimenes autoritarios. El embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, sostuvo que la relación bilateral de México con Estados Unidos está en “un momento crítico… pero en crisis” y si no se toman “acciones apropiadas” las cosas podrían cambiar de manera fundamental. En sus primeros comentarios sobre los temas que enfrenta la relación bilateral, consideró que después de tres décadas de una relación basada sobre acuerdos de cooperación económica, comercial y de seguridad, hoy se enfrentan momentos calificados como “el primer desacuerdo fuerte pos TLC” entre ambos países.

En el foro “Relaciones Estados Unidos México y el gobierno de Trump”, en el Centro Woodrow Wilson, Gutiérrez indico que la relación se ha basado sobre un par de líneas durante los últimos 30 años, la relación abierta de comercio e inversión y dijo siempre es mejor hablar y “cooperar en lugar de hacer señalamientos”. Por su parte, Estados Unidos no se presentó a la audiencia pública sobre las órdenes ejecutivas de Donald Trump sobre inmigración y el muro convocadas por oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tanto la CIDH como organizaciones de la sociedad civil lamentaron esta ausencia pues deseaban hacer diversos cuestionamientos ante los temores de que esas órdenes violen normas regionales. Desde el miércoles y hasta el próximo jueves se llevan a cabo las audiencias públicas del 162 periodo de sesiones de la CIDH. Curiosamente la atención de México está puesta a la defensiva y al parecer algún punto de reconocimiento sobre el mal gobierno está haciendo efecto y no precisamente para enderezar el camino sino para agachar la cabeza y soportar críticas, regaños con una vergonzosa disposición de obediencia.

ENERGÍA, CARA E INSEGURA

La reforma energética también día a día se demuestra es un fracaso en los términos prometidos por el aún inquilino de Los Pinos. La energía es más cara para las industrias, quienes pagan más que sus similares en Estados Unidos. Por si esto fuera poco, el crimen organizado trae por la calle de la amargura a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), particularmente en el norte y occidente del país.

De acuerdo con la Concamin (Confederación Nacional de Cámaras Industriales), la industria nacional está en desventaja frente a la de Estados Unidos, pues con las alzas en las tarifas eléctricas a principios de año, para media tensión, pagan la electricidad casi 60 por ciento más cara que en territorio estadounidense. Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del organismo, afirmó: la tarifa de media tensión, la pagada por empresas medianas y pequeñas, era en enero pasado, de 6.6 centavos de dólar por kilowatt hora en Estados Unidos, mientras en México era de 8.1 centavos de dólar por la misma unidad.

Pero si se toman en cuenta los incrementos decretados a principios de año, la tarifa de México pasó a 10.4 centavos de dólar para marzo, mientras en Estados Unidos permaneció estable, esto hace una diferencia de 58 por ciento entre las tarifas de ambos países. Además, los incrementos de los últimos cuatro meses provocaron que la tarifa de alta tensión o gran industria sea 20 por ciento más alta en comparación de lo que se paga en la Unión Americana.

Al igual que Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resiente por su lado grandes problemas con el crimen organizado en el norte del país. Los delincuentes amenazan, extorsionan e incluso cobran el servicio de luz y suplantan las funciones de la empresa, reveló Gustavo Cuevas, subdirector de la Gerencia Física de Seguridad de la CFE. “Ha habido secuestros, Principalmente en el norte. Además, se da mucho el tema de que llegan a una maquiladora, y les dicen: “A partir de hoy, tu no pagas la luz. Me la vas a pagar a mí”, dijo el directivo en una ponencia en la Expo Seguridad 2017.

También en el occidente del país han empezado a registrarse acosos de bandas criminales en instalaciones como la presa La Yesca, entre Jalisco y Nayarit, así como en la presa El Cajón y la central hidroeléctrica Aguamilpa, también en Nayarit. El acoso de la delincuencia a instalaciones de la Comisión se enfoca principalmente en las plantas de distribución. La CFE mantiene convenios con las secretarías de la Defensa y Marina para el resguardo de 125 instalaciones consideradas estratégicas para el país. Pero la situación se modificará por la reforma energética, la cual cambio la condición de la CFE de empresa paraestatal a empresa productiva del Estado.

PREOCUPA TRUMP A HAWKIN

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump preocupa hasta al físico británico Stephen Hawkin. En declaraciones a un programa de televisión de su país admitió teme ya no será bien acogido en Estados Unidos bajo el mandato de Trump. En entrevista con la cadena ITV expresó sus temores ante lo que considera un giro a la derecha. “Me gustaría visitarlo de nuevo y hablar con otros científicos, pero temo que igual ya no soy bienvenido”, reconoció el británico quien en el pasado recibió la medalla Franklin de Estados Unidos por su contribución a la ciencia y la medalla presidencial de la libertad, concedida por el presidente estadounidense Barack Obama.

También se mostró particularmente preocupado por los planteamientos de Trump hacia las políticas medioambientales y subrayó que el cambio climático es uno de los grandes peligros que afronta la humanidad y puede prevenirse. Al respecto ya puede el galardonado guardar sus maletas. Todo indica el respaldo del gabinete y de los hombres de empresa al magnate para desestimar todos los acuerdos internacionales sobre contaminación y cuidado del planeta. Al tiempo, ya se verá.

DE LOS PASILLOS

“La luna de miel” del nuevo gobierno de Oaxaca con el magisterio terminó. Fuerzas de seguridad dispersaron a maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cuando pretendían llegar al Zócalo de la capital oaxaqueña. Los docentes afirmaron buscaban realizar un mitin, pero fueron contenidos por autoridades desplegadas en la zona por la primera audiencia pública del gobernador Alejandro Murat, en el Palacio de Gobierno. Los policías habilitados con equipo antimotín, intercambiaron empujones con los sindicalizados e incluso usaron gases lacrimógenos. Sigue proyectándose en esa entidad la misma película y así seguirá en tanto los gobernadores tengan iguales intenciones de enriquecerse y no de procurar el bien ciudadano y el desarrollo equilibrado…

Seguramente existen filtraciones de información dedicadas a dañar a la lideresa nacional del PRD, a Alejandra Barrales. Primero fue el dar a conocer era propietaria de un departamento de un millón de dólares –faltan sólo 10 mil para alcanzar esa cifra-, en Miami. Ahora le sigue una deuda contraída por su hermana y su madre, la cual alcanzan, dicen, los 12 millones de pesos. Firmaron pagarés aceptando pagar el 120 por ciento anual de intereses moratorios. El juez Guillermo Campos, ordenó embargar una propiedad de la perredista y determinó el pago del 43.8 por ciento de intereses al considerar el solicitado por el prestamista como notoriamente usurero… La Barrales se defiende y contempla la posibilidad de estar siendo difamada por el senador Barbosa…

Le creció la ambición al alcalde de San Blas, Nayarit, mejor conocido como “elrobapoquito”. Resulta que la Sagarpa le entrega a su empacadora desde el 2013 apoyos de más de medio millón de pesos y consideran haberle entregado en total unos 11 millones de pesos y eso a raíz de su ingreso a la política… Y luego alegan su postulación obedece al deseo de servir a la comunidad… Entre la risa y la lástima se debaten los ciudadanos al haber emitido su voto por gente como Hilario Ramírez Villanueva, alias Layin.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia _arellano@yahoo.com;

Facebook.com/LiliaArellanoOficial y twitter @lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios