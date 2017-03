Madonna declara la guerra a Trump (+video)

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, 10 de marzo (AlmomentoMX).- Her Story. Así se titula el cortometraje contra Donald Trump que ha lanzado Madonna. Parece que la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos ha despertado su lado más rebelde y así lo ha plasmado en el vídeo.

Después del “zasca” que le hizo a los haters que le critican por su edad, ha vuelto a causar polémica. A lo largo de su carrera ha demostrado abiertamente su apoyo a los derechos de la mujer y a erradicar los estereotipos machistas.

Casi 30 años después del lanzamiento del icónico documental Truth or Dare (1991), Madonna ha decidido volver a hacer una declaración en blanco y negro con el cortometraje Her Story, declarando la guerra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Aprovechando su sesión de fotos para la revista ‘Vogue Alemania’, la artista se ha unido a sus nuevos fotógrafos, Luigi & Lango para crear uno de esos vídeos que no se olvidan. Con diferentes looks y siempre con las mujeres en mente, Madonna habla en voz en off y recuerda al mundo lo importante que es luchar por los derechos de las mujeres.

La música es uno de los principales protagonistas de este cortometraje. Destaca sobre todo la intro del ‘MDNA Tour’ con los coros del Kalakan Trío.

Sin duda, el mensaje queda muy claro y parece que Madonna está más guerrera que nunca:

“Bienvenidos a la revolución del amor, a nuestra negativa como mujeres de aceptar esta nueva era de tiranía donde no sólo las mujeres, sino todas las personas marginadas, podrían ser verdaderamente considerados como criminales por ser singularmente diferentes.”

