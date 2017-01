Los trapos al sol: Más y más Trumpadas

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Por Magdalena García de León

El presidente del país vecino, no ceja en su empeño de pelear con todo el mundo, ya lo hizo con China, Japón, Corea y los países islámicos, pero quienes seguimos siendo sus puerquitos somos México y los mexicanos, pese a que diga que nos quiere mucho, etc., etc., y más etcéteras.

Su falta absoluta de diplomacia, de respeto y de consideraciones, su afán por demostrar que es mal educado, desconsiderado y abusivo lo pintan de cuerpo entero. Una caricatura de un dictador, populista, marrullero, pendenciero y muy, pero muy prepotente. Lo hacen vulnerable a la crítica y a la burla.

El que crea que va a gobernar desde esa red social lo hace ver como un viejito que recién descubrió ese moderno medio de comunicación y por eso no lo suelta.

Las majaderías contra el Presidente de México, no importa cuál sea su nombre, es a nuestro país al que ataca y agrede, están logrando un milagro, la unidad.

Lo último que puso en su twitter es que Estados Unidos “NECESITA FRONTERAS FUERTES CON REVISIONES EXTREMAS YA”…

“VEAN LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN TODA EUROPA, Y DE HECHO, EN EL MUNDO: UN DESASTRE HORRIBLE”…

Nunca he sido fan de Felipe Calderón, nunca me ha gustado, pero creo que tiene razón en las propuestas de las medidas que México debe adoptar para ganar el respeto de Donald Trump. Quiere fronteras fuertes, que las refuerce de su lado. Podemos dejar de revisar los camiones en busca de drogas e indocumentados, es a él a quién más preocupan estos temas.

Si sigue agrediendo, ofendiendo regresémosle a todos los agentes de la DEA que están de manera más menos legal en México.

Si con eso no en tiende regresémosle a todos los demás agentes, apaguémosles nuestros radares que siguen aviones y avionetas sospechosas de narcotráfico.

Así podrá apreciar todo el trabajo que México hace en favor de su país y tal vez nos menosprecie un poco menos.

Desarmemos sus belicosos argumentos. Nos amenaza con el TLC abandonémosle antes de que lo haga, así dejará de tener elementos de presión. Nos asusta con el petate del muerto, entreguémosle al muerto.

Siempre se habla de los cárteles mexicanos, de los grandes capos de nuestro país, pero jamás se habla de quienes manejan la droga del lado norte de nuestra frontera. Sí, México la transporta, pero allá la reciben, la reparten y la venden, eso no se hace solo.

Si las autoridades mexicanas han sido corrompidas por los capos, en Estados Unidos alguien se hace de la vista gorda para que pase de aquel lado. Aquí se dan a conocer los grandes decomisos, allá creo que solo se ha anunciado un operativo con resultados significativos, en California.

También Carlos Slim dio su opinión, dice que no debemos enojarnos, sino mostrar fortaleza pues uno de los principios el Matón o Buller Trump es presionar al oponente para ver si se achica, entonces abusar, si le planta cara entonces negocia.

Lástima que no tenemos canciller.

Ya nada más faltan huevos en la canasta, ojala y alguien los ponga.

