Los trapos al sol: El primer ministro de México…

Por Magdalena García de León

Y la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿dónde está? El Flamante nuevo Secretario Luis Videgaray

¿Está papando moscas? Después de que el nuevo vocero del nuevo gobierno de Estados Unidos anunciara que el Primer Ministro de México se entrevistará el 31 de enero con su, ese sí presidente Donald Trump, ni una nota diplomática, ni un comentario, nada de nada. Así la ignorancia del nuevo vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer cambia el sistema político mexicano y nosotros no decimos ni pío.

¿Y Videgaray es el que va a defendernos de pie, sin sumisión?

Ese es el representante de nuestros intereses frente al populista, proteccionista y ególatra Donald Trump.

Pobre México, estamos peor que nunca en materia de relaciones exteriores y miren que hemos tenido unos personajes de caricatura en esa dependencia, y unos verdaderos Cancilleres en toda la extensión de la palabra, hay que reconocerlo.

Es imposible no mencionar, así sea superficialmente, el discurso de investidura, como le dicen los gringos o de toma de posesión, como decimos por acá.

Para empezar fue breve, con un lenguaje limitado, más o menos igual al de un niño estadunidense de siete años. Y lo principal es que muestra que no hay, ni habrá ningún cambio en la postura de Trump candidato y Trump presidente.

Lo principales es su yo, yo y más yo. Después su proteccionismo y su echar pleito y culpas a los demás de lo que es la actual realidad en su país.

Los demás abusaron de los pobrecitos, buenos, ingenuos y caritativos gringos. Claro que él no se acuerda, o a la mejor no sabe de la histórica bélica de su país, de la gran cantidad de invasiones a otros países, solo porque no les gustaba en régimen, porque no les dejaban robar sus recursos naturales y otras minucias por el estilo.

Según análisis de economistas, entre otros Rolando Cordero, las medidas proteccionistas que está planteando Trump van a lograr encarecer, de manera muy significativa, la vida en Estados Unidos.

Además de que no tiene ni idea de cómo lograr que primero los gringos y después los gringos…

En este mundo en el que todo está mesclado, por lo menos en cuanto al comercio se refiere.

Tenemos que defendernos frente a los embates de Trump, uno de los puntos medulares serán las compras del gobierno, si el economista que no sabe de relaciones exteriores si sabe de economía será una bandera que no dejara de blandir en Estados Unidos.

Otro tema que creo que debemos analizar es la gran cantidad de personas que se han manifestado contra Trump, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Las marchas de mujeres de ayer, que no fueron exclusivamente de mujeres, reunieron en Estados Unidos a tres millones de personas, poco más de 2 veces y cacho la cantidad de gringos asistentes a la ceremonia de juramentación de Trump, dicen que asistieron 700 mil. (A la de Obama fueron 1 millón y medio)

Pero hablábamos de las marchas, que se dieron en Europa, Asía, América Latina pero Trump me recuerda a un político mexicano de infausta memoria, pues hace como que no las ve y no las oye.

Si así es como va a gobernar, va a hacerlo solo para sus sueños, amigos imaginarios y sus deseos, pero nada que ver con la realidad. ¡Aguas! Mundo ¿qué nos espera?

Quisiera ser un poquito optimista, pero por el momento no veo para dónde hacernos, con el régimen actual de México, el gringo y las perspectivas de resultado electoral en el 2018 no dan pie para la mentada esperanza y el optimismo.

