Los días, el pasado, presente, considerando el futuro

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Norberto Amaya A. /// Ciudad de México a 15 de enero de 2017.

@Amaya5M.

Vamos caminando juntos, los detalles no faltan, cada quien escribe su historia como piensa que vivió la vida, siempre se impone el realismo, porque todos ajustan fecha y datos, también acciones y decisiones. A final de cuentas no todos fuimos parte de la izquierda partidaria y además la conversación reúne a distintos actores de esos tiempos y de lo que pudo haber pasado y hoy nos conjuntamos en torno a ideas y trabajos comunes. El discurso, las ideas y la platica son esenciales en cualquier plaza pública. A sí es la vida.

Nos saludan, abrazan y nos dan buenos deseos, a final de cuentas saben que regresamos, que estamos juntos , aquellos que de acuerdo al calendario de algunos -según sus cálculos- ya estaban retirados o exiliados de la vida política y social. ¡Sorpresa! Nos ven juntos, ya viejos o nuevos, pero todos con la experiencia acumulada empujamos a lo que hicimos antes: cambiar el rumbo de México. Tenemos que hacerlo. Hay que iniciar de nuevo, ya que.

Nos vemos y la ornada se hace pequeña, pues los relatos y las anécdotas ganan al tiempo, ellos y yo disfrutamos, sonreimos y compartimos historias de lo que hicimos, hacemos y podemos hacer. La carcajada estalla a cada rato. No s vemos y ya sabemos quienes somos, de donde venimos y a donde vamos. La historia de la vida es difícil de contar.

Cuando llegamos a los actos masivo todo es importante, todos nos ponemos de acuerdo, para que la información sea real, sensata y que llegue al corazón de la gente. Yo pido un agua y me llevan dos botellas de agua, es la gente que me quiere, otros más acercan refrescos, pero les decimos que el azúcar ocasiona malestares a la salud y ellos ya no lo toman. Saben que los monopolios de la comunicación nos han engañado. ¡Oye Salome!

Terminamos las asambleas, se habla de práctica y teoría, hay que combinarla, así lo dicen la mayoría, otros citan a teóricos o se refieren a nuestros héroes. Citan a Benito Juárez, Flores Magón, Morelos Lazáro Cárdenas, José Revueltas o a quienes en su momento dirigierón a varios movimientos de izquierda o a partidos, nombres sobran,: Rincón Gallardo,;Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo o ; Raúl Álvarez Garin, etc de lo etceteras. Pues no hay que hacer menos a a nadie. La vida es sueño y también dignidad.

A lo anterior se agrega que los liderazgos regionales son esencia y presencia, todos sabemos y comentamos que aquellos que no pudieron tener la la fortuna de ser “chilangos” y desde allí dirigir, tienen un gran reconocimiento social en donde vamos, no hablamos de gente asalariada, también hay una validación de pequeños y medianos productores. Todos con el apoyo al mercado interno y a los que meno tienen. A final de cuentas todo suma y multiplica. Así se extraña a Campa, Vallejo, Gascón Mercado o a Othón Salzar. Todo los que viajamos y convivimos, tienen historias y cuentan aventuras vividas o experiencia acumulada. Es bueno volver a encontrase. Somos diferentes en años pero seguimos peleando por nuestras ideas. ¡Los viejos nuevos viven!- Que bueno.

Vamos en carretera, el joven Fernando nos avisa que hay cierre, por supuesto que nos paramos y apoyamos, pues esa protesta contra el gasolinazo de Peña Nieto y sus amigos del PAN y PRD, son parte de nuestros viajes y apoyos a pueblos que conbaten contra el capitalismo rapaz.

En todos lado se dice que el PRI, un partido en decadencia y próximo a desaparecer. La gente apoya, las gargantas gritan y de su corazón sale el desacuerdo contra un gobierno que no sirve. A ello se suma que ya con anterioridad habíamos escuchado el descontento de empresarios, transportistas, campesinos y jóvenes, todos contra un gobierno que se empecina en gobernar para una minoría.

Vas en carretera y ves los anuncios de publicidad de gobernadores que quieren ser presidentes. Te encabronas, porque esos anuncios en paredes y espectaculares son pagados con los recursos de la ciudadanía. Ya no respetan la ley, al contrario, se protegen aprobando cuentas y nombrando a funcionarios de supuestos órganos autónomos que no son tal y que solo sirven al poder en turno.

Tenemos que buscar la manera de hacer juicio político y ciudadano a los gobernadores corruptos y que pretenden mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Ya vendieron todo. ¿Qué más quieren?

Reflexiones. No hay duda que es urgente un cambio de rumbo en nuestra patria, quienes nos reunimos y compartimos experiencias, sabemos que no hay tiempo y al momento de hablar le dijimos a la gente que no podemos heredar vacíos y falta de inteligencia y valor a los nuestros. Vamos a cambiar el mundo y l agenda e México. ¡Se puede y se debe!

Correo: nor.amaya@live.com.mx

Comentarios

Comentarios