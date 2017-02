Llega a México el estudiante detenido en Letonia

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de febrero (AlMomentoMX).- Después de permanecer 52 días preso en una cárcel de Letonia, Daniel Reynoso Lesparence quedó en libertad y arribó está madrugada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A su arribo al aeropuerto capitalino, el estudiante aseguró estar muy agradecido con las autoridades mexicanas que se movilizaron para apoyarlo y que el proceso aún continúa por lo que permanecerá en contacto con las autoridades consulares.

“Afortunadamente de nueva cuenta de regreso en México, todo salió muy bien y ya estamos de regreso; la verdad me impresiona todo el apoyo que se recibió, si me pongo a mencionar ahorita a toda la gente sería imposible mencionar a todos, yo no voy a hablar mal del país que vengo simplemente voy a hablar bien de las autoridades mexicanas, me impresionó la secretaria de relaciones exteriores”, dijo.

Agregó que va ser un proceso que aún sigue ‘vamos a seguir pendientes para limpiar mi nombre’.

El 20 de diciembre, Daniel Reynoso fue arrestado en Letonia, acusado de intentar robar una tarjeta de crédito a su ex casero y durante 52 días permaneció en la prisión central de Riga.

El joven está matriculado en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Estado de México, y fue por medio de un programa estudiantil que llegó a Riga a mediados del año pasado.

