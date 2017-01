Las negociaciones del TLCAN aún no arrancan: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero (AlmomentoMX).- Si el proceso de negociación del TLCAN no deriva en un producto que defienda el interés nacional, simplemente no habrá acuerdo, advirtió el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo.

“El producto que traigamos de regreso tiene que ser un producto en el interés nacional, si no lo logramos no habrá acuerdo aprobado en el contexto mexicano”, recalcó.

Guajardo dejó en claro que las negociaciones del TLC aún no arrancan, por lo cual este acuerdo se mantiene vigente, pues existen mecanismos específicos para que esto pueda mantenerse.

“Para que quede claro a los agentes económicos: esa realidad no cambia mientras no se analice y termine el esfuerzo de negociación que no iniciará ni mañana, ni la próxima semana, porque nuestros vecinos tienen un marco regulatorio que los obliga a notificar antes de iniciar negociaciones.

Esto quiere decir que si en Estados Unidos hubiera alguna notificación para ello, esta semana habría que esperar 90 días para iniciar un proceso formal de negociaciones”, estableció.

El titular de Economía, sostuvo que México necesita reinventarse y ampliar sus capacidades para ser más competitivos.

“Si algo vamos a aprender de este nuevo reto es que tenemos que reinventarnos, desde el punto de vista de nuestras capacidades competitivas y de desarrollo de capacidades productivas hacia adelante, para precisamente tener una plataforma de mayores balances y mayores equilibrios”, estableció.

Asimismo, rechazó que el TLC solo haya servido a México como asegura Trump, pues recordó que ese acuerdo ha sido benéfico para los tres países y es lo que pondrá en la mesa de negociaciones.

Más tarde, durante la sesión plenaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guajardo reiteró que el gobierno mexicano buscará una negociación justa para sus ciudadanos, bajo el principio de “ganar-ganar”.

