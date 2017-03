Las mujeres más influyentes en la música

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo,(Al Momento Noticias).-Las mujeres son tan capaces como los hombres, de eso no hay duda. Tan es así que la historia de la música está repleta de féminas que consolidaron y reinaron sobre diferentes géneros y estilos. Hoy, para conmemorarlas en el Día Internacional de la Mujer, te dejamos una lista con las mujeres más influyentes de la música.

1.- Janis Joplin

Esta cantante y multi-instrumentista estadounidense es conocida por consolidar el blues psicodélico y se le ha apodado como la “Reina del Blues”. Su popularidad tuvo su auge en la década de los sesenta y ha vendido 15.5 millones de discos a nivel mundial.

Te dejamos su rola “Piece of My Heart”.

2.- Aretha Franklin

La Reina del Soul es otra de las mujeres que definieron el camino de la música. Su impecable y potente voz la volvió famosa en la década de los setentas y la volvieron un referente obligado de cualquier cantante femenina. Ha vendido más de 75 millones de álbumes.

Te dejamos Aretha Frankiln sings the Great Diva Classics, una compilación de covers de éxitos de otras cantantes como Adele y Etta James. Imperdible prueba de su talento e influencia en las nuevas generaciones.

3.- Debbie Harry

La líder de Blondie llevó a esta banda a colocarse como una de las más importantes de los setenta y ochenta. Sus canciones consiguieron ponerle una perspectiva femenina al punk rock y new wave, así como vender más de 40 millones de discos.

Te dejamos “Call me”, clásico de Blondie.

4.- Björk

Esta cantante islandesa es una pionera que ha desafiado desde hace más de dos décadas la moda, la música y los videos musicales. Conocida por su excentricidad, Björk ha logrado vender más de 20 millones de discos que experimentan con la electrónica, el jazz y el avant-garde.

Te dejamos “Army of Me”, una de sus rolas más conocidas, pon especial atención al instrumental de la pieza.

5.- Meg White

La baterista de los White Stripes es una de las mujeres más reconocidas de la industria, no sólo por su gran habilidad en ese instrumento, sino por su gran capacidad para la composición en el mundo del rock.

6.- Amy Winehouse

La cantante inglesa logró reconsolidar y llevar de regreso al jazz a las nuevas generaciones. Su inigualable e inolvidable voz reconcilió a primera década de este siglo con este género musical.

Te dejamos “Tears Dry On Their Own” como prueba de que su voz era más que suficiente para cautivar. La canción es de su segundo álbum de estudio, Back to Black, el cual cumple este año su décimo aniversario.

7.- Madonna

La Reina del Pop recibe su título por pavimentar el camino para todas las estrellas del pop que le siguieron. La cantante de Míchigan ha logrado vender más de 350 millones de álbumes y tiene tres de las giras más exitosas por una artista femenina.

Conocida por provocar con su sexualidad y por desafiar los límites de lo que se le permitía o no a una mujer, Madonna ha sido objeto de vastos estudios sobre feminismo contemporáneo.

Te dejamos esta icónica presentación, fíjate bien en la coreografía, de su canción “Express Yourself”, sobre el poder de la mujer y su independencia frente al género masculino.

AMN.MX/gev

The post Las mujeres más influyentes en la música appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios