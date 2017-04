Las “burbujas positivas” del Gobierno de la República

Frida Urbina Navarrete

En la última campaña de spots del Gobierno de la República titulada #LoBuenoCuentaMucho, los creativos de Los Pinos pretendían cambiar la percepción ampliamente adversa contra el gobierno de Enrique Peña Nieto (casi el 70 por ciento, según las encuestas) envolviéndose en una ola de positivismo saturando a las redes sociales y a los medios electrónicos con la imagen del primer mandatario “dialogando” con distintos beneficiarios de los programas gubernamentales.

En el spot central, lanzado el pasado 25 de agosto de 2016, Peña Nieto admite que México enfrenta “retos complejos y momentos difíciles”, pero no especifica ninguno de estos retos ni señala cuáles son los momentos difíciles. “De la crítica se aprende y se corrige, lo que no podemos ser es derrotistas”, remata en el mensaje.

En el tono típico de la “narrativa de la auto-superación”, Peña Nieto tampoco especifica qué aprendió y qué corrigió de la crítica y menos señala lo que él considera “derrotista”. El “derrotismo” parece que sustituye el “ya chole con tus quejas”, título de los sopts fallidos que se dieron a conocer en vísperas del IV Informe de Gobierno, los cuales tuvieron que ser suspendidos por las burlas generalizadas entre los ciudadanos.

A lo largo de la segunda mitad del año 2016 y principios del 2017, el presidente Enrique Peña Nieto ha buscado posicionar sus logros en empleo, salud, seguro popular, comedores comunitarios, apoyo a emprendedores y reformas educativas, sin embargo, ha evitado la interacción genuina que incluye, paradójicamente, el cuestionamiento o la crítica.

El presidente platica con un empresario que alaba su gobierno, pero evita mencionar los temas más críticos entre la iniciativa privada como la reforma fiscal. También dialoga con una sobreviviente de cáncer, quien presume los beneficios del Seguro Popular. Resalta los trabajos de las fuerzas militares. Habla con un maestro de Guerrero que destaca lo fácil que fue presentar su evaluación y afirma que su salario aumentó un 35 por ciento, y así podemos continuar con todas las historias que abordan los spots del gobierno de Peña Nieto, no obstante, en ninguno se tocan de manera crítica los problemas económicos del país o el conflicto magisterial.

Todos los días vemos spots del gobierno en la televisión, en internet y en la calle, estamos rodeados de esta propaganda en altos niveles. Se estima que de cada 15 minutos de tiempo en pantalla se destina de 30 segundos a 90, aproximadamente, a los spots del Gobierno, esto equivale de 1 a 3 comerciales emitidos por parte del Gobierno de la República cada ronda de anuncios en televisión.

¿Y qué pasa por la mente de los mexicanos al recibir esta lluvia de información diaria? ¿Qué se opina de los Informes? ¿Cuál es el nivel de aceptación a los discursos del Gobierno?

El canal oficial del Gobierno de la República en YouTube, el mayor sitio web de flujo audiovisual, nos ayuda a ver de cerca estadísticas reales del impacto positivo o negativo que tienen los informes de Gobierno. Los resultados son sorprendentes, ya que no hay un solo spot que no tenga un “me gusta” por cada tres “no me gusta”, sin contar todos los vídeos de los cuales ha sido suprimida la función de calificarlos. También es relevante mencionar que en todos los vídeos oficiales del Gobierno que se suben a la plataforma tienen restringida la función de los comentarios, sólo hay un par de videos que tienen una o dos notas de crítica, y resulta que siempre son a favor del informe en cuestión.

Pero este asunto no sólo se resume a los resultados que encontramos en YouTube. Cuando se navega en la red se pueden localizar fácilmente innumerables videos, imágenes y, los ahora conocidos, memes que parodian y hacen burla de los discursos que dan los altos mandatarios, entre ellos, el ya mencionado presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien se le han dedicado 253 páginas en Facebook con el objetivo de denigrarlo o simplemente mofarse de él, de sus programas, reformas, campañas y movimientos.

Los resultados anteriores coinciden en cifra con los de una encuesta realizada en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde de cada 10 personas, una no está enterada y/o no le importan los informes de Gobierno, 2 están a favor y apoyan lo que se dice y 7 muestran inconformidad con la información que brindan los mandatarios.

Ante la pregunta: ¿Tú crees que los spots del Gobierno de la República dan regencia al país o sólo propaganda? Ximena Llaguno de 22 años de edad, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), nos responde: “En los spots del gobierno vemos todo menos los 43 normalistas desaparecidos, la corrupción al interior del gobierno federal, la caída del 50 por ciento en el sector petrolero, los feminicidios en Ecatepec, el aumento en el precio de la gasolina y la luz, la pérdida de valor del peso frente al dólar. Ese tipo de cosas son las que el presidente de México no cuenta pero que cuentan mucho. Muchos ignoran los spots, otros se burlan de lo que nos dicen, y todo es porque este gobierno no da pasos firmes, como decía mi abuela, tiene mucha cola que le pisen.

El Gobierno no puede pedirnos respuesta de aceptación a su propaganda que nos muestra un mundo feliz que no tenemos, vanagloriándose por hacer lo que deben de hacer porque esa es su responsabilidad. No nos están haciendo ningún favor con su ‘Movamos México’ del año pasado, ese es su deber y aún así lo hacen a medias. Hay muchas cosas que están mal y ya nadie los toma en serio”.

Entrevista:

• Ximena Llaguno Parriego (22 años).

Encuesta:

Realizada a 30 personas de entre 15 – 60 años de edad, en el inmediaciones del Centro Histórico, Ciudad de México.

Investigaciones:

• Canal de YouTube: Gobierno de la República (oficial).

• Exploración en la web.

• Páginas referentes a Enrique Peña Nieto en Facebook.

• Página en Facebook: Enrique Peña Nieto (oficial).

