Lady Gaga se “vuela” el show del medio tiempo del Super Bowl LI

HOUSTON, EUA, 5 de febrero (AlmomentioMX).- La cantante Lady Gaga creó un despliegue tecnológico en el centro del campo del NRG Stadium de Houston, Texas, como parte del espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón LI, que disputan Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones de Atlanta.

La cantante se lanzó desde el techo del Gillete Stadium de Houston en una espectacular actuación donde no quedaron fuera sus hits ‘Poker Face’ y ‘Bad Romance’

En su repertorio del Pepsi Half Time incluyó un repertorio compuesto por hits de ayer y hoy, como Poker Face, Born This Way, Telephone, Bad Romance, Just Dance y Million Reasons.

Gaga no dudó en exhibir su condición físico atlética, y no sólo al lucir equipada como jugador de futbol americano, sino al correr, bailar y hasta tocar el piano en un performance donde no se escatimaron recursos ni artísticos y mucho menos tecnológicos.

Durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LI, Lady Gaga afirmó que Estados Unidos es una tierra de “libertad y justicia para todos”.

Durante una conferencia el jueves pasado, la neoyorkina había anunciado que enviaría un mensaje de inclusión.

“Las únicas declaraciones que voy a hacer durante el show del medio tiempo son las que he hecho consistentemente a través de mi carrera”, afirmó.

Gaga afirmó creer fervientemente en la inclusión. “Creo en el espíritu de la igualdad y en el espíritu de este país como una nación de amor, compasión y amabilidad”, agregó.

El espectáculo tuvo un brillante cierre cuando la cantante cambió su atuendo por unos “shoulders” blancos que lució con una nueva coreografía y rodeada por unos 30 bailarines. Así finalizó el “show” de Lady Gaga, para dar paso de nueva cuenta al deporte de las tackleadas, a la espera de saber si Patriotas remontaría el 21-3 que le imponía Halcones hasta ese momento.

