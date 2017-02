Lady Gaga apostará por dar un mensaje de igualdad y equidad en Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero (AlmomentoMX).- Lady Gaga, la cantante con más impacto global en la última década, apostará por dar un mensaje de inclusión, igualdad y la equidad durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 51.

La también actriz regresa al escenario más grande del planeta luego de haber cantado el himno nacional de Estados Unidos el año pasado en San Francisco para el Super Bowl 50. Esta ocasión tendrá 13 minutos para mostrarse ante millones de aficionados con su estilo único.

Durante la conferencia en el centro de convenciones George R. Brown, Gaga decidió no revelar ningún detalle sobre sus canciones, cambios de ropa o elementos dentro del espectáculo.

Pero sí recordó el fanatismo de su familia por los Acereros e incluso le pidió al ex quarterback del equipo que le mandara una felicitación a su abuela.

La cantante aseguró que uno de sus máximos recuerdos fue ver a la estrella más grande que ha tenido el pop estadunidense. “Creo que vi el show del medio tiempo mucho antes de decidir que sería una compositora, ver a Michael Jackson hacerlo es una de mis memorias más profundas que tengo”.

La intérprete lleva días preparándose para conseguir el mejor show intermedio de la cita deportiva. Fácil no lo tiene porque la historia de la competición guarda en su memoria actuaciones memorables, pero parece que la NFL quiere echarle “una mano” a Gaga ya que hará un desembolso en su actuación de más de 1 0 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada hasta la fecha.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, su nombre real, mantendrá el mensaje que la ha llevado a ganar millones de Little Monsters: “las únicas declaraciones que haré durante mi performance son las que siempre he dado, en las que siempre he creído. Creo en la pasión por la inclusión, en la igualdad y la equidad, en el espíritu de equidad y de este país, que es de amor, compasión y bondad”.

Afirmó que a pesar de la tensión que se vive en Estados Unidos por las decisiones del presidente Donald Trump, tampoco buscará involucrarse en la política.

“La música es una de las cosas más poderosas que tenemos, no importa el género, raza, religión, nacionalidad o qué preferencia sexual tengas. Este performance es para todos.

“Quiero crear un momento que nadie olvide, no para mí, sino para todos. Es lo que más recuerdo yo de los Super Bowls, perderme ahí con mi familia en el momento”, dijo.

Lady Gaga será la primera cantante en presentarse dos años consecutivos como parte de los actos del Super Bowl.

