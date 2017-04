La terrible debilidad del PRI

Por Magdalena García de León.

El miércoles pasado hubo un debate entre los candidatos del PRI, PAN, PRD y MORENA, en el programa Despierta con Carlos Loret.

Fue un poco un diálogo de sordos. Todos traían su rollo muy bien aprendido, y casi no respondían a las menciones, sino más bien volvían a su lección.

A unos se les notaba más que a otros.

Alfredo del Mazo, del PRI, claro, se le veía inseguro y no soltó su cantaleta, dirigida directamente a Delfina Gómez, para que se comprometiera que Andrés Manuel López Obrador no la acompañaría en su campaña y que él, Alfredo del Mazo se comprometía que no irían más los secretarios de estado, ni el Presidente, a veces que el del PRI y en otras que Peña Nieto.

Con lo que mostró el terror que los priistas le tienen a AMLO, la certeza de que con su sola presencia en el Estado de México inclinará la balanza en favor de la maestra.

¡Cuánta debilidad tiene el otrora poderoso PRI! Estoy segura de que esa no sería la estrategia de ese partido si lo siguiera dirigiendo Manlio Fabio Beltrones o cualquier otro priista de abolengo. Pero claro, está uno más de los improvisados amigos de Peña Nieto, sin experiencia, sin capacidad y sin amarres, sin contactos, y al parecer sin ideas.

El candidato priista es tan débil que hasta Juan Zepeda del PRD lo agarró de bajada, pues le puso un cuatro y del Mazo cayó redondito, mostró que no conoce tan bien al Estado de México como presume, ni su historia política.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, se vio disminuida por las acusaciones de malos manejos de recursos federales en su asociación y por la investigación, que se supone que la PGR hace a su familia por supuesto lavado de dinero.

Trató de parecer segura de que esto no le afectará, pero ya le está pasando factura. Del Mazo y Zepeda aprovecharon para darle un par de zapes con este tema.

La “Maestra Delfina” insistió con mucha enjundia que ella es la que hace la campaña y no AMLO, cosa que no es muy creíble. Ella es o era una casi desconocida fuera de Texcoco, en donde, le señalaron los otros candidatos, era un títere y quien verdaderamente gobernaba ese municipio fue Higinio, eso le dijeron.

Pero volvamos al muerto fresco, o moribundo PRI, La verdad es que aun no se ha dado cuenta de la gravedad de su estado, pero algo percibe, por eso está tan temeroso y su pánico por Andrés Manuel solo evidencia más esa debilidad.

Si bien el PEJE ha avanzado en algunas encuestas no es el todopoderoso candidato que él cree y que ha hecho creer a algunos empresarios, funcionarios y legisladores débiles mentales, traidores, oportunistas, buscachambas, afectos a estar enchufados en el poder.

Falta mucho para la elección presidencial, alabado sea el señor por eso, y todo puede pasar.

