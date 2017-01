‘La La Land’ lidera nominaciones a los BAFTA

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero (AlMomentoMX).- El filme musical La La Land se erigió como gran favorito de los premios Bafta, la máxima recompensa cinematográfica británica, con un total de once nominaciones, entre ellas a Mejor Película y Mejor Director.

Ryan Gosling y Emma Stone, los protagonistas de La La Land

A La La Land le siguen Arrival (La llegada) y Nocturnal Animals, con 9 candidaturas cada una, y Manchester by the Sea, con 6. Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hacksaw Ridge, Lion y I, Daniel Blake, están nominadas a 5 premios.

La cinta estadunidense competirá en la categoría de mejor filme con I, Daniel Blake, Arrival, Manchester By The Sea y Moonlight, según anunció la organización.

En el apartado de mejor director, aspiran al Bafta: Damien Chazelle, por La La Land; Ken Loach, con I, Daniel Blake; Denis Villeneuve, por Arrival; Kenneth Lonergan, con Manchester By The Sea, y Tom Ford, por la producción Nocturnal Animals.

Los aspirantes al galardón de mejor actor son Ryan Gosling; Casey, Jake Gyllenhaal, Andrew Garfield y Viggo Mortensen. Mientras que las candidatas a mejor actriz en la son Emma Stone, Amy Adams, Emily Blunt, Natalie Portman y Meryl Streep.

A mejor película británica I, Daniel Blake; Fantastic Beasts and Where to Find Them dirigida por David Yates con guión de la escritora JK Rowling; Notes on Blindness, de James Spinney y Peter Middleton; American Honey, de Andrea Arnold; Denial, dirigida por Mick Jackson; y Under The Shadow, de Babak Anvari.

Los premios Bafta, que concede la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas y son considerados la antesala de los Oscar de Hollywwod, se concederán el próximo 12 de febrero en una ceremonia en Londres presentada por el actor Stephen Fry.

El tributo de Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos arrasó en la reciente gala de los Globos de Oro llevándose siete estatuillas y es la favorita en los Oscar del 26 de febrero.

