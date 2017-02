La Iniciativa Mérida está en “fase terminal”: Osorio Chong

Foto: Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero (AlmomentoMX).- El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la reunión que sostuvieron con los secretarios del gobierno de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, el día de ayer no fue fácil, no ha sido una relación de inicio con el gobierno estadounidense sencilla, “pero sencilla de aquí para allá y de allá para acá”.

Apuntó que les manifestaron que no están de acuerdo con los memorándum de trabajo hacia la detención de los connacionales, y que se tienen que respetar tanto derechos humanos como procedimientos legales.

“Se nos dijo que lo veríamos en los hechos, en la actuación, en el respeto y en los procedimientos, ya que no se pueden violar ellos mismos sus leyes. Hay lecturas equivocadas según ellos, respecto a los memorándum, pero que en el camino de la relación se vería que no es como se está planteando y lo que tendrían que modificar lo harían, de acuerdo a lo que ayer si bien no pactamos, no acordamos porque fue una reunión creo yo que abre el camino al entendimiento, sí quedó en claro esas posiciones en ese tema, en el de migrantes de otros países, particularmente”.

Indicó que se planteó la búsqueda de entendimiento, de acuerdos que les sirva a varios países; dijo que el presiente Enrique Peña Nieto, dejó en claro que les servía a los mexicanos y que iba a ver todo por ellos, que los acuerdos sirvan tanto para México como Estados Unidos.

En lo que respecta a la Iniciativa Mérida, señaló que se encuentra en su fase terminal, los recursos se han venido ocupando por parte de los gobiernos de los estados y sobre todo en el nuevo sistema de justicia penal.

Osorio Chong, agregó que antes había una dependencia en muchos sentidos con los Estados Unidos, y hoy no. “No (hay problema si termina), que hagan el recuento y que tomen sus determinaciones”.

En entrevista con “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, Osorio Chong indicó que algunos posicionamientos de México, puede no gustarle al gobierno estadounidense, sin embargo, a la mayoría de las y los mexicanos, no les ha gustado ni los posicionamientos, ni los dichos, ni los tuits.

Apuntó que la conversación del día de ayer fue de total apertura en donde Peña Nieto tuvo la voz dos terceras partes de todo el tiempo; reiteró que no están en una mesa de acuerdos, sino de entendimientos.

Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que se debe de trabajar conjuntamente, y encontrar soluciones de la misma manera; subrayó que no es a partir ni de sumisión, ni de esconderse o esquinado, sino todo lo contrario, dejar en claro la necesidad que se tienen.

Explicó que dos o tres veces a la semana, llega un vuelo a la Ciudad de México de Estados Unidos con connacionales y otros más en 11 puntos en la frontera, hay horarios específicos y lugares, acuerdo que no existía antes, ya que sólo los dejaban en un punto y así los aceptaba el gobierno.

“Hoy hay un acuerdo verdaderamente importante de protección a los nuestros, y va desde su identificación, hasta su entrega”.

De recibir a migrantes de origen extranjero, señaló “en lo que se refiere a los otros, a los migrantes de otros países, nosotros no podemos recibirlos, fuimos muy claros en ese sentido, y no los vamos a recibir, no los pueden ahí en los límites porque nosotros los tendremos que rechazar, no hay posibilidad de que sean recibidos por parte de México”.

El Secretario de Gobernación, reiteró “les dejamos claro que ni nuestras leyes, ni nuestros procesos, ni nuestras capacidades podrían ayudar. No solamente es dejarlos, ellos nos pidieron que mientras siguen su proceso legal allá, estén acá, les dijimos que nosotros no podríamos estarlos aquí teniendo para llevar ese proceso de ninguna manera. Es un no de parte del gobierno mexicano, creo que hubo claridad, que esto no puede suceder”.

“Nosotros les dijimos que en refugio, recibimos solamente a los que nos piden refugio para México, no podemos hacer una antesala con los que quieren llegar a los Estados Unidos”.

Apuntó que los migrantes haitianos que están en Tijuana, no quieren un proceso de refugio con México, ellos quieren llegar a Estados Unidos y si están ahora es porque había un preacuerdo de que iban a pasar a territorio estadounidense, como no lo hay, se está viendo cómo van a regresar a sus países.

El titular de Segob, resaltó que no espera que alguien esté pensando que se está trabajando para un enfrentamiento, para un desencuentro o para el encono, se está trabajando para lo que sirve de vecindad, para la generación de empleos, seguridad, tranquilidad, lo que sirve para Estados Unidos y México, se preserve y se de en mejores condiciones.

En lo que respecta a las publicaciones o declaraciones del ex presidente Vicente Fox, dijo que como gobierno, no están en la posición de decirle que ya no las haga o que las retire.

Apuntó que con la fortaleza de haber sido Presidente está haciendo sus comentarios, pero no interfieren en el trabajo, sino que hablan del sentir de muchos mexicanos; no se le pedirá al ex Presidente que deje de hacer sus comentarios.

AM.MX/fm

The post La Iniciativa Mérida está en “fase terminal”: Osorio Chong appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios