La esposa de Duarte no es perseguida por la justicia

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril (AlmomentoMX).- La captura del ex gobernador de Veracruz “no fue un acuerdo para dejar libre a Karime Macías”, esposa de Javier Duarte de Ochoa, aseguró su abogado Alejandro Jaimes. “Las autoridades lo encontraron y detuvieron”, dijo.

La PGR aclaró que Karime Macías Tubilla, esposa del ahora detenido, no es perseguida por la justicia mexicana y puede andar libremente en el país y en cualquier territorio que desee.

Esta información fue confirmada por Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) en conferencia de prensa desde la embajada de México en Guatemala.

El subprocurador aclaró que ni Macías Tubilla ni la familia cercana del ex gobernador de Veracruz tienen órdenes de aprehensión.

Sin embargo, la investigación de los desvíos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha llegado a sus suegros Jesús Antonio Macías Yazegaray y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf. La PGR los investiga por delitos financieros y defraudación fiscal, nos informan que podrían existir en lo próximos días órdenes de aprehensión en su contra.

Extradición de Duarte

El abogado Jaimes señaló que por el momento “no tenemos información de esa petición” de extradición. En Guatemala, Rodrigo Sandoval, también defensor de Duarte, informó que su cliente “sí va a aceptar su extradición”, lo que agilizará el proceso para que sea enviado a México.

“Cuando conozcamos a detalle la petición de extradición, decidiremos si nos allanamos o combatimos la extradición”, dijo Jaime en entrevista para Radio Fórmula.

El defensor del ex gobernador descartó que su cliente vaya a ser liberado bajo fianza por los delitos de los que se le acusa. Además, reveló que Duarte es requerido por juzgado del Reclusorio Norte pero lo más probable es que llegue a penal federal de máxima seguridad.

No se borró su sonrisa en ningún momento

No se le nota temeroso, ni siquiera apenado. Es una sonrisa la que enmarca el rostro del hombre que acababa de ser detenido en un hotel de Guatemala. Durante su trasladado y en la estación de la Policía Nacional Civil guatemalteca, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, se mostró relajado y sonriente.

A la patrulla en la que fue trasladado curiosos se aproximaron para ver al detenido. Ahí estaba con una sonrisa incluso infantil, a pesar de estar a un costado de un agente de la Interpol.

En un video de una duración aproximada de 20 segundos se le ve sentado en un banco, con las manos cruzadas. Voltea ver de un lado a otro de forma insistente y cruza algunas palabras con los policías presentes.

Su gesto es relajado, de su cara nunca se borra la sonrisa. Estas imágenes se hicieron virales en las redes sociales y usuarios calificaron al ex mandatario como “cínico”.

Otro de los videos difundidos en internet muestra el momento de la detención en el hotel La Riviera de Atitlán, municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en Guatemala.

Duarte fue esposado y es escoltado por agentes de la Interpol de México y de Guatemala. El ex gobernador camina con la frente en alto, mientras es escoltado hacia la salida.

En todas las imágenes no se le nota rastro de culpa, a pesar de ser señalado como probable responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De Karime Macías, esposa de Duarte, no hay imágenes difundidas. La mujer estaba en el hotel cuando policías detuvieron al prófugo. Sin embargo, autoridades informaron que ella no tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana y no debía ser detenida. Su paradero no ha sido dado a conocer.

Duarte de Ochoa fue detenido la noche del sábado en Guatemala, en un hotel en el que llevaba al menos dos días hospedado.

Información difundida por la Procuraduría General de la República señala que el ex mandatario es buscado en Guatemala desde noviembre de 2016, cuando fue detenido Mario Medina Garzón, primo de Karime, en el Aeropuerto de Tapachula, Chiapas, con dos pasaportes apócrifos que serían entregados a la pareja.

Tras su detención, realizada en coordinación de autoridades mexicanas y guatemaltecas, fue trasladado a la prisión de Matamoros, un cuartel militar en la ciudad de Guatemala.

AM.MX/fm

The post La esposa de Duarte no es perseguida por la justicia appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios