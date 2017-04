La doble moral, Danzón, el musical de gira por Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril (AlmomentoMX).- Con un mensaje contra la trata de personas y la explotación sexual de jovencitas, se presentó la obra “La doble moral. Danzón, el musical” que iniciará presentaciones en Estados Unidos, para posteriormente presentarse en la Ciudad de México.

La puesta en escena en la que participan Ivonne Montero, Rocío Banquells, Lina Santos, Roxana Chávez, Manuel Ojeda, Luis Uribe, Gala Montes, Isabel Martínez “La Tarabilla”, entre otros actores, hará temporada por las ciudades de Los Ángeles, California; Chicago y Texas.

Posteriormente, regresará en octubre a México para cumplir algunas fechas en un foro de un reconocido hotel de la Ciudad de México a fin de recuperar la tradición del teatro-cabaret. Esta puesta en escena es una reposición actualizada del espectáculo homónimo que tuvo su estreno en 2011 en el Teatro Blanquita.

“La doble moral. Danzón el musical”, cuya trama se desarrolla a lo largo de hora y media, cuenta con una orquesta en vivo y más de 11 bailarines en escena, además reflexiona en torno a la pederastia.

Lina Santos una de las protagonistas principales de la obra, señaló que representa un gran reto en su carrera pues l permite participar en una puesta es escena que hace una denuncia muy importante como lo es la trata de personas.

Hizo un llamado a los padres de familia para que vean la obra y tomen conciencia de lo que puede pasarle a sus hijas.

Es importante, dijo, hacer una denuncia de este problema que cada vez toma más importancia en nuestro país.

Lina Santos reconoce que la obra “toca temas delicados, pero son graves problemas que suceden no sólo en México, sino a nivel mundial, esta obra trae un mensaje muy grande para todos, que estés alerta, que tengas cuidado porque a cualquiera le puede pasar, no sólo en la trata de personas, sino que ahora te pueden robar hasta para traficar con tus órganos”, dijo y añadió que en su caso “trato de hacer lo mejor posible mi trabajo, me toca actuar un personaje malvado, de los que hay muchos en el mundo, es una dueña de cabaret que maltrata a las niñas y las prostituye. Es algo que ha existido desde hace miles de años y es muy importante que lo hablemos, que se exponga para que la gente lo reflexione, para ello me documento, leo mucho, investigo y trato de hacerlo lo más real posible”.

Apunta que no hay temor por los temas expuestos en la obra “es que son realidades, todos sabemos que hay muchos sacerdotes, que algunos quedaron en la historia como Marcial Maciel, que pasaron su vida abusando de los niños y nunca se supo hasta después, esas cosas existen, que no se digan es otra cosa, pero es un tema delicado que se expone en la obra, se ve, y aún con eso lo que van a ver les aseguro, no es tan grueso como lo que pasa en la vida real. Lo mismo en el caso de los políticos, la corrupción y atrocidades que suceden, nosotros damos una pincelada y ya la imaginación del espectador los llevará a donde quieran”.

Destacó que en la obra “no hay moral de nada, todas son tremendas en su personaje, las cuatro con una identidad muy marcada. Somos ochenta personas detrás de este proyecto, entre músicos, bailarines, técnicos, actores, es una obra muy grande, ya se había montado hace cuatro años, pero la productora se enfermó y tuvieron que pasar tres años para retomar la obra, ahora con cosas mucho más nuevas y actuales, en el tema de escenografía y producción. Ya lo van a ver, es algo extraordinario”.

Por su parte, Raquel Rico, productora de este espectáculo basado en “Las Poquianchis”, detalló que lo más difícil de llevarlo a su país natal fue conseguir las visas porque “hoy todo lo que venga de México, se mueva como México, le están haciendo embrollos”.

Por suerte, dijo, “tengo 30 años en el negocio, y ninguna de las 60 personas, entre actores, bailarines, técnicos y músicos, me negaron.

Pero me la hicieron bien difícil, incluso me cuestionaron por qué no contraté a actores estadunidenses”.

De acuerdo con la también escritora del espectáculo que dirige Maricela Lara, “La doble moral. Danzón, el musical” surgió por el amor que siente por México, país natal de su madre, y por su preocupación por hablar de la creciente problemática de trata de personas, “porque expertos en la materia indican que muchas de las niñas de entre 14 y 16 años están en riesgo”.

Y es que señaló que la trata de personas es un problema de educación porque muchas de las mujeres que enfrentan este problema llegaron con las personas menos indicadas por amor, por ingenuidad o incluso por ambición cómo es abordado en esta puesta en escena, en la que la protagonista es seducida por querer ser una estrella.

Raquel Rico, productora de “La Doble Moral, Danzón el musical”, declaró que con esta obra que tiene un toque de denuncia social, pretende abrir la conciencia de quienes pagan para satisfacer sus deseos sexuales, con lo que se vuelven “cómplices” de la trata de personas.

Rico comentó que en esta pieza teatral que inicia gira en Estados Unidos a partir del próximo 22 de abril en el Orphehum Theatre de Los Ángeles, California, se exhibirá “la trata de personas, un problema social que preocupa y que se vive en todo el mundo”.

“Con esta obra plasmamos el sufrimiento de muchas mujeres, -adultas y menores de edad- que son engañadas para ser explotadas sexualmente.

Nada más en México desde el 2008 a la fecha el número de averiguaciones por este delito creció un 600%”, subrayó.

Rico señaló que la escenografía de esta pieza teatral es de alta calidad y está basada en video mapping que consiste en proyectar o desplegar una animación o imágenes sobre superficies reales, normalmente inanimadas, para conseguir un efecto artístico y fuera de lo común basado en los movimientos que crea la animación sobre dicha superficie, acompañados de sonidos para efectuar un mayor espectáculo.

“La Doble Moral, Danzón Musical” exhibe la historia de cuatro hermanas que de día administran un inocente salón de baile familiar, mientras que por la noche regentean un Cabaret llamado “El faro rojo”, donde mujeres de edad casadera y menores de edad son llevadas con engaños para prostituirlas.

