La Costumbre del Poder: Al INEGI como al IFE

* Todo parece indicar que en el actual gobierno están dispuestos a reingresar, alegremente, al mundo caótico de la postverdad

Gregorio Ortega Molina

Ciertas instituciones fundamentan su prestigio, poder e imagen en la credibilidad y comportamiento de sus miembros. El IFE fue un contrapoder electoral, de allí que decidieran reformarlo y convertirlo en lo que es hoy: el INE descafeinado, ajeno a las necesidades de la democracia. Digamos que lo convirtieron en un organismo de la postverdad.

Lo mismo desean hacer con los integrantes del INEGI: empezar a descafeinarlos. ¿Por qué es importante este Instituto? Muy sencillo, las cifras, datos y estadísticas que proporciona, desmienten o dan fe de las declaraciones del gobierno, de los resultados de sus políticas públicas y los anhelados frutos de las reformas estructurales.

En La muerte de Ulises Petros Márkaris nos obsequia a sus lectores, en uno de sus cuentos, la verdadera historia de la crisis económica griega, armada a partir de la manipulación de las estadísticas de su PIB y su supuesta riqueza, de otra manera jamás hubiese entrado a la Comunidad Económica Europea, ni hubiera podido acceder a los préstamos del Banco Central Europeo.

Desde el gobierno preparan el asalto al INEGI. Me hacen llegar un documento que transcribo tal cual; no quiero malinterpretar ni tampoco equivocarme, como ya me sucedió de manera reciente con el supuesto apoyo político de académicos, intelectuales y hombres de poder a Juan Ramón de la Fuente.

En diciembre de 2016 quedó vacante una posición en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), al término del periodo correspondiente del Mtro. Félix Vélez Fernández Varela. Ante la comunicación del Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República para someter a su aprobación el nombramiento de la C. Paloma Merodio Gómez como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI, las organizaciones, miembros externos del Grupo Técnico Ampliado y personas que abajo firmamos, convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideramos lo siguiente:

1) La candidata propuesta no cumple con los requisitos previstos en el apartado II del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía que especifica que la designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que cumplan la condición de “Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”.

2) Está en duda que la persona considerada como idónea en la propuesta presidencial, si bien tiene sus méritos, pueda desempeñarse con la mayor responsabilidad y el máximo beneficio para el país en tan alta encomienda. Carece de las más elevadas credenciales profesionales, de una larga carrera académica al máximo nivel, o de experiencia en el sector público en puestos superiores a una Dirección General y una Coordinación. Más allá de los elementos formales antes expresados, existen candidatas cuya idoneidad trasciende las consideraciones personales sobre la C. Paloma Merodio Gómez esgrimidas por el Ejecutivo, lo que es patentemente demostrable.

3) El nombramiento de un nuevo miembro de la Junta de Gobierno del INEGI es la oportunidad de elevar o al menos mantener los altos estándares de conocimiento y experiencia que correspondieron en su momento a la candidatura del Mtro. Vélez, el cual, previo a su nombramiento, tuvo una brillante carrera académica y como consultor internacional de casi dos décadas, y en los quince años siguientes ocupó posiciones en el sector público a nivel de Director General, Subsecretario y Secretario General del Consejo Nacional de Población.

Aprobar la candidatura ahora propuesta significaría un retroceso en este sentido.

Hacemos un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto a tomar con la máxima seriedad la integración de la Junta de Gobierno del INEGI, y al Senado de la República a ejercer su atribución de hacer cumplir la ley y mostrar la mayor exigencia al respecto.

Atentamente

Organizaciones: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, CEES, CEESP, CEEY, CIEP, Colectivo PE$O, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, GESOC, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Mexicanos Contra la Corrupción, México ¿Cómo vamos?, México Evalúa, OXFAM.

Miembros externos del Grupo Técnico Ampliado INEGI-CONEVAL: Raymundo Campos, Laura Flamand, Víctor Manuel García, Alfredo González, Claudia Masferrer, Patricio Solís, Rodolfo de la Torre, Roberto Vélez, Carlos Vilalta, Delfino Vargas, Iliana Yaschine.

A título personal: Nelly, Aguilera, Eva Arceo, Juan Pablo Arroyo, Enrique Cárdenas, Rolando Cordera, Fernando Cortés, Florian Chávez-Juárez, José Luis Chicoma, Marcelo Delajara, Gustavo Del Ángel, Enrique Díaz Infante, Gerardo Esquivel, Marco Fernández, Luis Foncerrada, Mario Luis Fuentes, Ricardo Fuentes Nieva, Rogelio Gómez Hermosillo, Eduardo González Pier, Jonathan Heath, Jesús Roberto Hernández, Fausto Hernández Trillo, Abel Hibert, Juan Enrique Huerta, María Eugenia Ibarrarán, Rosa Isabel Islas Arredondo, Edna Jaime, Adrián Lajous, Francisco Lelo de Larrea, Sergio López Ayllón, Alfonso Mendoza, Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco, Juan Carlos Moreno Brid, Sergio Negrete Cárdenas, Ruth G. Ornelas, Eduardo Ortiz Juárez, Adalberto Palma, Ricardo Raphael, María Eugenia Romero, Jaime Ros, Héctor Rubio, Federico Rubli, Omar Stabridis, Francisco Suárez Dávila, Héctor Juan Villarreal, Antonio Yunez.

Todo parece indicar que en el actual gobierno están dispuestos a reingresar, alegremente, al mundo caótico de la postverdad.

