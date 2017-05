La CDMX al borde de los linchamientos

Mientras Miguel Mancera, (Mancerita) anda como niño con zapatos nuevos luciendo su nuevo cargo como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, (Conago) en la Ciudad de México la delincuencia crece y crece y algunos capitalinos optan por la autodefensa.

“¡Cuidado! Esta zona está protegida por el vecino vigilante. Si te agarramos atente a las consecuencias”, reza en mantas colocadas en colonias de la delegación Álvaro Obregón en donde los vecinos están hartos de los robos a casas habitación y los asaltos a mano armada.

La advertencia que aparece en esas mantas, -seguramente Mancerita no tiene conocimiento- no es más que el preámbulo de futuros linchamientos, “si te agarramos te atienes a las consecuencias”, lo que no es otra cosa que justicia por su propia mano ante la incapacidad de la autoridad de frenar de la delincuencia.

Advertencias que seguramente se multiplicarán en otras zonas de la capital del país en donde tampoco soportan que la delincuencia haga lo que s ele de la gana, como sucede en colonias como la exclusiva Santa Fe o la popular Roma del centro de la Ciudad de México.

Sí, linchamientos como los que se han presentado en el Estado de México en donde la población enardecida golpea salvajemente a los rateros, hasta dejarlos inconscientes o en algunos casos provocarles la muerte, como sucedió aquí, en Tláhuac en la administración de Marcelo Ebrard.

Mientras el escuadrón de motociclistas, tanto de tránsito como los del grupo de reacción se han convertido en la vanguardia de la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Mancerita. Sólo se dedican a cazar automovilistas que, cometan o no infracciones, son extorsionados.

Por cierto, este Grupo de Reacción no tiene facultades para participar en casos de tránsito, pero en la Secretaría de Seguridad los dejan actuar a su antojo, porque tienen que cumplir con los jefes a quienes todos los días les llevan su “entre”, eso lo sabe Mancerita, pero le vale.

Y de los abusos de los gruyeros, mejor otro día hablamos, en la mayoría de los casos actúan en contra de automovilistas que no están mal estacionados y se entienden con cuidacoches o valet parkings a quienes les permiten estacionar vehículos hasta en tercera fila.

La Ciudad de Mancerita el aspirante a la presidencial.

***

El anterior debate lo califique en este espacio como un debate de mediocres, no se le puede elevar la calificación a los aspirantes a la gubernatura del Estado de México después de escuchar las incoherencias que expresaron este martes en lo que, por fortuna, fue el último que los mexiquenses tuvieron que apechugar. Ninguno despierta confianza en un elector cociente, aunque su oferta es de que saben gobernar, ¿a quién? Un estado con tantos problemas y con esas ofertas de gobierno, pobres mexiquenses…En Veracruz, Miguel Ángel Yunes da rienda suelta a sus venganzas, y los veracruzanos se quejan del impuesto que se denomina “para fomento a la educación”, que Duarte les recetó y que no es otra cosa que un IVA disfrazado, se trata de un 15 por ciento adicional a todos los pagos estatales por infracciones –tenencia, derechos vehiculares, etc.- que el nuevo gobierno mantiene.

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

Comentarios