“La Bella y la Bestia” ceden taquilla

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril (AlMomentoMX).- “Un jefe en pañales” destronó a “La bella y la bestia” del primer lugar de taquilla al recaudar 49 millones de dólares en su primer fin de semana.

De acuerdo con cálculos de estudio divulgados, el filme de DreamWorks Animation, donde Alec Baldwin presta su voz a un bebé mandón, superó al líder de las dos semanas previas.

“La bella y la bestia”, que combina actores reales con personajes animados, recaudó 48 millones en su tercera semana. Las cifras finales de taquilla serán divulgadas el lunes.

“Ghost in the Shell”, Paramount, no pudo competir con ninguno de los estrenos orientados a familias. La nueva versión de ciencia ficción del clásico japonés animado estrenó recaudando solo 19 millones, un debut pobre para una película con un costo de producción de 110 millones.

