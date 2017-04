Kris Jenner sobre el libro de Caitlyn: “Nunca he estado tan enfadada”

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril (AlMomentoMX).- Ni siquiera se ha publicado, pero el libro autobigráfico de Caitlyn Jenner ya han enfadado al clan Kardashian, en especial a la matriarca, Kris Jenner, quien asegura que todo es un relato “inventado” de sus años como pareja.

“Lo he leído y lo único bueno que tiene que decir de mí es que una vez fui encantadora en una fiesta. Nada tiene sentido. Todo lo que dice es mentira. ¿Por qué lo único que tiene que decir es que soy una zorra y una estúpida?”, contó enfadada en un adelanto del reality show Keeping Up Kardashian.

La tensión entre Caitlyn y Kris no es nueva. Cuando se supo que en el libro, titulado Los secretos de mi vida, quien fuera Bruce Jenner aseguró que su exesposa “quiso suprimir quién era de verdad” y que aunque se hizo la sorprendida siempre supo que él se sentía mujer.

Sin embargo, Kris sostiene que el hecho de que Bruce se convirtiera en mujer fue algo que no se habría esperado nunca. E insiste en que la historia no fue así. Según su versión, una vez le preguntó que qué estaba pasando, a lo que Caitlyn contestó: “Simplemente, no lo entenderás”.

La madre de Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie asegura sentirse “enfadada y decepcionada” con la imagen que el padre de sus dos hijas pequeñas está dado de ella.

“Intenté mejorar mi relación con Caitlyn y pasar tiempo con ella, pensando que tal vez así vería algo que no estaba viendo. He abierto mi casa y mi corazón a una persona a la que no le importó una mierda. Así, que ya está. Nunca he estado tan enfadada y decepcionada con alguien en toda mi vida”, se le oye decir en el adelanto.

En el libro, Caitlyn Jenner también confiesa que no piensa volver a mantener relaciones sexuales con mujeres y que aún no está preparada para tenerlas con hombres.

Además, el medallista olímpico reveló que llevaba medias y sujetador debajo de su ropa de trabajo antes de la transformación. Lencería que adquiría en secreto, aunque también admitió haber hurgado en el armario de Kris, así como en sus cosméticos.

“Robé maquillaje, no solo a Kris también al resto de la tropa K (Kardashian) porque -créeme en esto- hay más maquillaje en nuestra casa que cualquier otra cosa. He comprado tanto maquillaje como libros. Tenía los libros, junto a mi escasa colección de ropa, en un armario cerrado bajo llave en la parte de atrás de mi vestidor”, relata.

