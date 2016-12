Kirchner será procesada por corrupción y le embargan 666 millones de dólares

BUENOS AIRES, 27 de diciembre (Almomento MX).- El día de hoy el juez Julián Ercolini dictaminó que Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina (2007-2015) será procesada por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, así como el embargo de 666 millones de dólares.

En un expediente que consta de 794 fojas se dictaminó que durante el mandato de Kirchner se dio preferencia al grupo Austral, empresa perteneciente a Lázaro Báez –empresario cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por presunto lavado de dinero- quien se vio beneficiado con la licitación de varias obras públicas en la provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo).

En la resolución se establece que Báez fue favorecido con 52 contratos que en un 50% quedaron inconclusos pero que cobró con sobreprecios por encima del 65%.

Por esta razón a Kirchner le fueron embargados 666 millones de dólares; por la misma cantidad también fueron embargados y procesados el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, Carlos Kirchner (primo del expresidente), Nelson Periotti (ex director de Vialidad) así como al empresario Lázaro Báez (detenido desde hace ocho meses), entre otros.

El Juez consideró a partir de una división de tareas y funciones específicas propia de los cargos públicos en el Estado, “por acción u omisión, permitieron que se cumpliera con el propósito común”, que fue: favorecer al Grupo Báez en perjuicio del erario público, lo que se calificó como una “asociación ilícita”.

